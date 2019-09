Le Louvre-Lens : 10 tableaux à découvrir dans la nouvelle expo “Pologne, peindre l'âme d'une nation”

"Pologne, peindre l'âme d'une nation" : la Pologne à l'honneur au Louvre-Lens

Reportage de Florence Mabille et Sébastien Gurak.

Accomplissement Dorobek (titre en polonais) TETMAJER Włodzimierz 1905 Huile sur toile H. 81 cm ; L. 142 cm Musée national - Cracovie © Musée national de Cracovie / laboratory Stock National Museum in Krakow

Le Chevalier aux fleurs Rycerz w kwiatach (titre en polonais) WYCZÓŁKOWSKI Leon 1904 Pastel sur papier H. 176 cm ; L. 300 cm Société Historique et Littéraire Polonaise, Bibliothèque Polonaise de Paris © Société Historique et Littéraire Polonaise / Bibliothèque Polonaise de Paris

Cercueil de paysan Trumna chłopska (titre en polonais) GIERYMSKI Aleksander 1894 Huile sur toile H. 141 cm ; L. 195 cm Musée national – Varsovie © Musée national de Varsovie / Piotr Ligier

Départ du roi Jean III Sobieski et son épouse, Marie de La Grange d’Arquien du palais de Wilanów Wyjazd z Wilanowa Jana III i Marysieńki Sobieskich (titre en polonais) BRANDT Józef 1897 Huile sur toile H. 186 cm ; L. 326 cm Musée national - Varsovie © Musée national de Varsovie / Piotr Ligier

Houtsoules dans les Carpates Huculi w Karpatach (titre en polonais) JAROCKI Władysław 1910 Huile sur toile H. 201 cm ; L. 282 cm

Stańczyk Stańczyk (titre en polonais) WYCZÓŁKOWSKI Leon 1898 Huile sur toile H. 98 cm ; L. 138,5 cm Musée national - Cracovie © Musée national de Cracovie / laboratory Stock National Museum in Krakow

Paysan de Bronowice Chłop z Bronowice (titre en polonais) GIERYMSKI Aleksander 1893-1895 Huile sur toile H. 80 cm ; L. 48 cm Musée national - Cracovie © Musée national de Cracovie / laboratory Stock National Museum in Krakow

Soleil de mai Słońce majowe (titre en polonais) MEHOFFER Józef 1911 Huile sur toile H. 95 cm ; L. 78 cm Musée national - Varsovie © Musée national de Varsovie / Piotr Ligier

Dans le verger W sadzie (titre en polonais) PRONASZKO Zbigniew Vers 1910 Huile sur toile H. 120,5 cm ; L. 132 cm Musée national – Varsovie © Musée national de Varsovie / Piotr Ligier

L'expo s'ouvre par un tableau de près de 5 mètres de large sur quasiment 3 mètres de haut. "Reytan ou la chute de la Pologne" de Jan Matieko, prêté par le château royal de Varsovie. Une entrée en matière toute en dramaturgie avec cet artiste considéré comme le plus grand peintre d'histoire polonais."C'est le sens de notre exposition. C'est un tableau symbolique, explique Agnieszka Rosales-Rodrigues, commissaire-adjointe de l'exposition. C'est un moment très choquant pour les Polonais. Tragique. Jan Matieko présente ici les causes du déclin de la Pologne à la fin du XVIIIème siècle.""L’exposition retrace ce moment si particulier de l’histoire de la culture polonaise, où malgré la division du pays entre l’Empire de Russie, l’Empire d’Autriche et le royaume de Prusse, les artistes créent une véritable identité polonaise, ce que l’on a pu nommer depuis la « Polonité », explique le musée du louvre-Lens. Elle présente la manière dont les artistes, en s’inspirant de l’histoire nationale, des paysages ou de la paysannerie, façonnent des images de la Pologne pour les Polonais mais aussi pour le reste du monde. Généreuse et évocatrice, leur peinture est aussi saisissante et marque le monde artistique européen de l’époque."Depuis une semaine, la langue polonaise résonne donc au Louvre-Lens. Avec la présence des conservateurs du musée national de Varsovie, co-auteurs de cette rétrospective. L'expo est composée de 120 tableaux peints entre 1840 et 1918, à l' époque du partage de la Pologne. Les artistes vont alors créer une identité à ce pays disparu. Ce qu'on appellera la Polonité. C'est le fil conducteur de l'exposition. "L'idée est de montrer la formation de la nation, précise Iwona Danielewicz, commissaire-adjointe de l'exposition. Pourquoi la demeure était tellement importante ? Quel était le rôle des paysages ?...""Peindre l'âme d'une nation", cette exposition exceptionnelle devrait résonner dans le bassin minier où vivent encore des milliers de descendants de Polonais arrivés il y a un siècle.L'exposition "Pologne, peindre l'âme d'une nation" est visible jusqu'au 20 janvier 2020.