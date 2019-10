Lubrizol : 312 producteurs laitiers vont être indemnisés dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et le Nord

Comité pour la transparence et le dialogue #Rouen #lubrizol 3139 exploitations agricoles touchées sur les 5 départements dont 425 éleveurs laitiers. Tous les agriculteurs victimes de la pollution seront indemnisés. @agnesbuzyn @Elisabeth_Borne pic.twitter.com/HBHTqYQ8Py — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) October 11, 2019

Ce vendredi matin, lors d'un déplacement à Rouen en lien avec l'incendie de l'usine Lubrizol, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a annoncé l'indemnisation de 425 producteurs de lait installés dans les 5 départements ayant pris des arrêtés de restrictions sanitaires. L'origine des fonds ? Lubrizol directement. L'entreprise a en effet créé un fonds de solidarité d'un montant de 50 millions d'euros pour couvrir les pertes subies par les agriculteurs et les autres secteurs non agricoles touchés par l'incendie de l'usine de Rouen.Dans les Hauts-de-France, 599 exploitations agricoles se trouvent dans la zone touchée par les restrictions sanitaires. Mais au total selon la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF), ce sont 1962 élevages et fermes de cultures qui ont au moins une parcelle dans l’une des communes impactées par les arrêtés préfectoraux dans la région :Près d'une centaine de communes réparties sur 4 des 5 départements des Hauts-de-France avaient été touchées par les retombées de suies du nuage de funmée après l'incendie de l'usine Lubrizol Rouen.Parmi ces 1962 fermes, 312 font partie des élevages laitiers qui vont être indemnisés :Bien que le Pas-de-Calais n'ait pas pris d'arrêté de restrictions sanitaires, il faut ajouter aux 312 exploitants indemnisés en Hauts-de-France 6 élevages situés dans le département : tous possédent des prairies dans une des communes concernées par les arrêtés pris par l'Aisne, l'Oise, la Somme et le Nord.Au total, les arrêtés préfectoraux auront circonscrit une zone de 77 604 hectares touchés par les retombées du nuage de suie en provenance de Lubrizol :Selon le ministère de l'Agriculture, les premières indemnisations pourraient être versées d'ici une dizaine de jours. C'est le Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL) qui va avancer les fonds. Il sera ensuite remboursé par le Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux.