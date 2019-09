Lubrizol : l'ARS demande aux habitants des Hauts-de-France de signaler les lieux touchés par des suies

Incendie de #Rouen

Le point sur les mesures de précaution et recommandations sanitaires 👇 pic.twitter.com/RUGeazO3SD — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) September 29, 2019

Inquiétudes

Est-ce que quelqu'un d'autre dans #Lille sud a des traces sur sa fenêtre ? Mon velux ce matin est bien touché mais je n'ai entendu personne d'autre en parler à Lille...#lubrizolrouen #Lubrizol pic.twitter.com/MKdqMEIYb9 — Anji (@anjipm) September 28, 2019

Des coulures noires sur une bâche plastique dans un jardin de Maubeuge (Nord). / © David Fournier

Des traces noires sur une bouée dans un jardin de Berlaimont (Nord). / © Céline

⚠️Point de situation suite à l'incendie de #Rouen



Pour en savoir plus 👇 pic.twitter.com/rWM7jwlZNN — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 27, 2019

Dans un communiqué, l'Agence régionale de Santé demande aux habitants qui constateraient "la présence de retombées sous forme de suie" "de bien vouloir le signaler aux services de gendarmerie ou de police ou aux services départementaux d'incendie et de secours".Elle recommande de ne pas consommer les fruits et légumes présentant des traces de suie, de porter des gants pour nettoyer, de laver "simplement à l'eau" les fenêtres, mobiliers, jeux extérieurs, de nettoyer les parties du corps qui auraient été en contact avec les suies avec du savon ordinaire, et pour les yeux, de les rincer avec du sérum physiologique.L'ARS et la préfecture de la zone de défense et sécurité Nord assurent par ailleurs que "les captages d'eaux de surface destinés à la consommation humaine ont fait l'objet d'une surveillance renforcée", qu'"aucun risque n'est constaté pour l'eau du robinet" et que "les mesures de qualité de l'air réalisées depuis l'incendie ont fait apparaître une qualité de l'air habituelle".Depuis jeudi, des témoignages font état de suies jusqu'à Lille, mais aussi dans l'Aisne et l'Oise notamment.Cette photo ci-dessus a été postée samedi par un habitant de Lille-Sud qui a constaté des tâches noires sur sa fenêtre de toit. Des internautes nous ont aussi adressé des photos prises dans l'Avesnois (Nord), à Maubeuge et Berlaimont, où on peut apercevoir des coulures ou traces noirâtres sur des bâches plastiques et des jouets de jardin.Dans l'Oise, nous avons pu recueillir le témoignage d'Antoine Blanchard, éleveur à Senantes, une commune située à 60 km de Rouen. Il possède un cheptel de 600 vaches (lait et viande) et doit récolter 50 hectares de fourrage d’ici la semaine prochaine pour nourrir ses bêtes. "Vendredi matin, ma femme est allée voir nos vaches en pâture", nous explique-t-il. "En rentrant, elle a constaté que ses bottes étaient délavées et qu’il y avait des tâches huileuses. Elle n’était pas encore au courant pour l’incendie à Rouen et pourtant elle a remarqué ces traces de gras tout de suite. Ça n’était jamais arrivé chez nous"."Je dois récolter du maïs prochainement et je n’ai rien constaté à l’œil nu sur les épis", ajoute-t-il. "Cela m’inquiète quand même car s’il y a des résidus et que mes vaches consomment ces fourrages, on pourrait retrouver ces résidus dans le lait ou la viande. Je suis éleveur bio donc cela m’inquiète de voir les vaches consommer ces fourrages et les herbes de la pâture. Malheureusement, je ne peux pas les enfermer. On n’a aucun écho, ni aucune marche à suivre. On se sent un peu perdu."Vendredi, l'ARS, l'organisme de surveillance de l'air Atmo et la préfecture avaient affirmé que "ce nuage de fumée qui a traversé la zone Nord ne présentait pas de toxicité aiguë" mais que "des retombées de ces fumées pouvaient localement avoir laissé des traces de suie".Jeudi, quelques heures après l'incendie du site industriel, classé Seveso seuil haut et produisant des additifs d'huile, une enquête judiciaire avait été ouverte du chef "de destructions involontaires par l'effet d'une explosion ou d'un incendie". Le parquet l'a élargie samedi au chef de mise en danger d'autrui.L'usine appartient au groupe de chimie américain Lubrizol Corporation, lui-même propriété de Berkshire Hathaway, holding du milliardaire et célèbre investisseur américain Warren Buffett.