Lubrizol : la carte des 10 nouvelles communes de l'Aisne et de l'Oise concernées par les restrictions sanitaires

Aisonville-et-Bernoville ;

Gouy ;

Mennevret ;

Montbrehain ;

Nauroy ;

Oisy.

Laverrière ;

Saint-Sanson-La-Poterie ;

Saint-Valery-sur-Bresle ;

Sarcus.

Les préfectures de l'Aisne et de l'Oise ont ajouté mercredi 2 octobre dix nouvelles communes dans la liste des territoires concernés par les arrêtés restreignant les activités agricoles , pris dimanche après les retombées du panache de fumées de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Leur nombre est désormais de 104 dans les Hauts-de-France.Dans l'Aisne, le périmètre est élargi de 14 à 20 communes. Les 6 supplémentaires sont :Dans l'Oise, après avoir rencontré exploitants agricoles et représentants de la profession, le préfet a pris un nouvel arrêté qui assouplit les restrictions sanitaires listées dans le précédent texte. Il autorise la récolte des végétaux à condition de les consigner ces derniers. Les cultures sous abri ne sont toujours pas concernées par les mesures de restriction.Par ailleurs, il étend la zone des restriction à 4 nouvelles communes du département. Le nombre de communes concernées par le nouvel arrêté préfectoral passe ainsi de 39 à 43 :Pas de changement dans la Somme. Le département compte toujours 39 communes concernées par les restrictions sanitaires de mise sur le marché de productions alimentaires d'origine animale et végétale.Retrouvez sur cette carte les communes de la zone de restrictions sanitaires :Des restrictions par ailleurs assouplies: les autorités autorisent désormais de "poursuivre la récolte de végétaux à condition de les tracer, de les identifier et de les conserver de façon séparée sur l'exploitation". Ne sont plus concernées "les cultures de végétaux non exposés aux retombées de suies, en particulier les productions sous serre ou sous tunnel, et les denrées issues d'animaux non exposés aux retombées de suies et qui ont été alimentés par des aliments non exposés".Un numéro vert d'information a été mis en place par le gouvernement pour répondre à toute question relative à l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen :