Lubrizol : ce que l'on sait un mois après l'incendie de l'usine de Rouen

Que s'est-il passé?

Qu'est-ce qui a brûlé le 26 septembre à Rouen ?

Que reste-t-il sur le site?

Quelles conséquences économiques ?

Quelles conséquences sanitaires et alimentaires ?

Que font les parlementaires ?

Quatre semaines après l'incendie à Rouen de l'usine du groupe chimique américain Lubrizol, classée Seveso seuil haut, l'origine du feu reste à découvrir, et de nombreuses questions demeurent. Retour sur cet accident "hors norme".Le 26 septembre, vers 2H30, une partie de l'usine Lubrizol et trois bâtiments de Normandie Logistique (NL) ont été ravagés par un gigantesque incendie, qui a provoqué un énorme panache de fumée noire de 22 km. Le sinistre n'a pas fait de victime. La cause de la catastrophe n'est pas encore connue. Le parquet de Rouen s'est dessaisi de l'enquête au profit du pôle de santé publique de Paris.Des perquisitions ont eu lieu le 10 octobre dans les locaux administratifs de l'usine Lubrizol à Rouen et de NL tandis que des investigations sur le site par des enquêteurs spécialisés et de la police judiciaire ont été menées. Les sociétés Lubrizol et Normandie Logistique se rejettent la responsabilité de l'origine de l'incendie.La quantité totale de produits brûlés s'élève à 9.505 tonnes, dont 5.253 tonnes de produits chimiques sur le site de Lubrizol et 4.252 tonnes de produits sur le site de Normandie Logistique (parmi lesquels 1.691 tonnes de produits Lubrizol).Environ 1.300 fûts endommagés dont près de 160 à risque pesant 200 kg chacun. Ils ont commencé à être évacués mercredi grâce à un robot vers un centre spécialisé de traitement des déchets dangereux à Sandouville, près du Havre. Les fûts à risque contiennent une substance qui, si elle est chauffée, peut donner lieu à des émanations de sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz "extrêmement dangereux", et de Mercaptan, un gaz "très incommodant". Pour cette opération, un équipement provisoire de confinement a été construit au-dessus de ces fûts.L'incendie a causé aux agriculteurs un préjudice global estimé "entre 40 et 50 millions" d'euros et 3.000 agriculteurs ont été concernés par les conséquences de l'incendie, selon le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. En Normandie et dans les Hauts-de-France. Le groupe chimique américain s'est dit prêt à financer des indemnisations pour les agriculteurs, sans avancer de chiffres. Il a aussi fait part de la possibilité d'abonder un fonds pour soutenir le tourisme.La direction du travail a comptabilisé "85 demandes d'entreprises de recourir à de l'activité partielle pour protéger la situation de l'emploi de 2.000 salariés normands". Une dizaine d'entreprises "sont significativement affectées" par les conséquences du sinistre, selon Gaëtan Rudant, directeur régional du travail, qui juge l'impact "réel mais modéré".La commercialisation des produits agricoles produits sous le panache de fumée dans de nombreuses communes où des suies ont été observées (Seine-Maritime, Oise, Nord, Somme et Aisne) a été interdite dans la foulée de la catastrophe. La mesure a été levée le 14 octobre pour les produits laitiers, le 18 pour les autres productions. L'eau est "parfaitement potable", répète le préfet de Normandie Pierre-André Durand.Sur le plan sanitaire, les symptômes observés chez les Rouennais dans les jours qui ont suivi la catastrophe (maux de tête, nausées, vomissements, diarrhées) ont progressivement disparu en même temps que les odeurs d'hydrocarbures. A plus long terme, "la surveillance de la population dépendra de l'avis de l'Anses (agence nationale de sécurité sanitaire, ndlr) et de Santé publique France que j'ai saisies", a dit la ministre de la Santé Agnès Buzyn le 11 octobre.Créée à l'unanimité du Sénat, une commission d'enquête parlementaire dispose de six mois pour se pencher sur l'application des règles auxquelles sont soumises les installations classées Seveso "afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques". Elle se rend jeudi sur les lieux de la catastrophe.