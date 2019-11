Après Lubrizol, 79 agriculteurs des Hauts-de-France seront indemnisés pour le déficit de production

Obligés de stopper temporairement leur production

Une réunion de suivi en décembre

Près de deux mois après l'accident, les agriculteurs pénalisés par l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen commencent à recevoir leurs indemnisations."À ce stade, ce sont 160 dossiers qui ont été soumis par des agriculteurs sur le site internet dédié, dont 81 en Seine et Marne, 31 dans l'Oise, 26 dans l'Aisne, 19 dans la Somme, 3 dans le Nord. Les premiers versements sont effectifs depuis ce jour", affirme ce 13 novembre le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Pour rappel, les agriculteurs peuvent déposer leurs dossiers en ligne jusqu'au 15 décembre.Ce "fonds de solidarité Lubrizol", mis en place par l'entreprise chimique américaine et objet d'une convention le 25 octobre avec le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), a été créé afin d'indemniser les agriculteurs pour les pertes économiques subies du fait des maladies ou des risques environnementaux.L'incendie qui s'est déclenché sur l'usine de produits chimiques Lubrizol dans la nuit du 25 au 26 septembre à Rouen avait conduit à suspendre la commercialisation de l'ensemble des productions agricoles situées dans une large zone couvrant 5 départements et 216 communes.Ces restrictions ont été maintenues jusqu'au 14 octobre pour les produits laitiers, et au 18 octobre pour le reste des productions. Un peu plus de 3 000 agriculteurs ont été potentiellement concernés car ayant une parcelle dans la zone de restriction, dont 425 éleveurs laitiers.Une réunion de suivi se tiendra début décembre entre les parties "pour faire le point sur l'état d'avancement de la convention et des indemnisations", ajoute le ministère. Le 11 octobre, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume avait estimé "entre 40 et 50 millions" d'euros le préjudice global causé par l'incendie aux agriculteurs.Outre l'indemnisation des agriculteurs, Lubrizol garantie aussi de dégager des fonds pour soutenir les commerces et le secteur touristique touchés en Normandie.