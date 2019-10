Lubrizol : “Pas de risque avéré” lié à l'amiante dans les premières analyses

Incendie à Rouen : "Pas de risque avéré" lié à l'amiante selon les premières analyses, affirme Jean-Yves Lagalle, directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secourshttps://t.co/GCJCGl6qp2 pic.twitter.com/o3jl58G6Ut — franceinfo (@franceinfo) October 1, 2019

Lubrizol : manifestation à Lille pour demander la transparence

Images tournées ce mardi 1er octobre 2019 devant la préfecture du Nord.

"En ce qui concerne l'amiante dans l'air, on est sur le bruit de fond des fibres d'amiante dans l'air, des niveaux extrêmement faibles", a assuré Patrick Berg, directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Dreal) de Normandie. "On peut estimer qu'avec cette première série de relevés, il n'y a pas de risque lié à l'amiante. Ce risque n'est pas avéré".Ces prélèvements d'air ont été réalisés par la société Lubrizol "vendredi à ses frais", selon la même source. "Ce qui est dangereux pour la santé, c'est les fibres d'amiante dans l'air", a rappelé M. Berg. "Les fûts sous l'effet de la chaleur ont explosé et ont fracassé (une) toiture en fibrociment et ont projeté à des distances assez consistantes des fragments de fibrociment" mais "cette projection ne diffuse pas de fibres d'amiante dans l'air", a assuré le haut fonctionnaire.La liste des produits qui ont brûlé dans l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen jeudi dernier va être dévoilée ce mardi, d'ici la fin de la journée, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe.Des retombées de suie provoquées par cet incendie ont été constatées dans près d'une centaine de communes des Hauts-de-France.Dans les départements du Nord, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, des arrêtés préfectoraux ont été pris interdisant, dans les communes concernées, la vente de certains produits agricoles ou d'élevage, notamment les oeufs, le miel ou le lait.A Rouen, le parquet a annoncé ce mardi qu'"à ce jour plus d'une quarantaine de plaintes" consécutives à l'incendie de l'usine Lubrizol avaient été "transmises" ou étaient "en cours de transmission".Le parquet de Rouen s'est dessaisi au profit du pôle santé publique du parquet de Paris en raison notamment de la technicité du dossier et "du nombre de plaintes pour mise en danger d'autrui".