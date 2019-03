Luke Perry, décédé lundi, avait rendu le prénom Dylan à la mode dans le Nord et le Pas-de-Calais dans les années 1990

Bande-annonce de "Beverly Hills" sur TF1

Décédé lundi des suites d'un AVC à l'âge de 52 ans,Le personnage dequ'il incarnait dans la série, a inspiré en effet de nombreux parents en France, en particulier dans les départements duet du, où plusieurs milliers deont vu le jour dans les années 1990.Comme l'ont relevé mardi nos confrères de La Voix du Nord , les chiffres de l'INSEE sont éloquents.nés dans les cinq départements des Hauts-de-France (dont 102 dans le Nord et 96 dans le Pas-de-Calais)., puis 907 en 1994 et 1163 en 1995 !: 3283 dans le Nord, 2068 dans le Pas-de-Calais, 776 dans l'Aisne, 737 dans la Somme et 716 dans l'Oise.L'effet de mode commencera à s'estomper dès la fin des années 1990, la série étant stoppée en mai 2000 après dix saisons d'existence. Aujourd'hui, il est définitivement passé.(10 dans le Nord, 10 dans le Pas-de-Calais, 3 dans l'Oise et 3 dans l'Aisne).Si Luke Perry - alias Dylan McKay - s'en est allé, il reste encore plein de Dylan autour de nous pour témoigner de son impact sur le public et la culture populaire.