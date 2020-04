Lutte contre le coronavirus : dix parlementaires des Hauts-de-France appellent à régulariser les sans-papiers

Coronavirus : 104 parlementaires demandent à Edouard Philippe la régularisation des sans-papiers https://t.co/KmcQuabgyh pic.twitter.com/B9JZGS0fSP — Le JDD (@leJDD) April 12, 2020

Les mineurs isolés étrangers aussi évoqués

Des parlemenaires de gauche demandent au premier ministre de régulariser la situation des sans-papiers dans une tribune parue aujourd'hui dans le Journal du Dimanche . Parmi eux, quatre députés des Hauts-de-France : les socialistes Christian Hutin et Jean-Louis Bricout ainsi que les communistes Fabien Roussel et Alain bruneel. Six sénateurs de la région ont aussi signé l'appel : les socialistes Michel Dagbert, Martine filleul, Patrick Kanner, Sabine Van Heghe Christian Manable et Yves Daudigny."Cette régularisation permettra en outre d’améliorer la gestion de la crise sanitaire, en nous assurant que les personnes qui sont dans une situation qui ne leur permet pas d’accéder aux soins, voire qui sont hors des réseaux d’entraide, puissent être prises en charge au plus tôt en cas de maladie", demandent les signataires de la tribune. Ils incitent le gouvernement à s'inspirer du Portugal, qui a régularisé temporairement la situation des immigrés pour lutter contre le coronavirus fin mars.L'idée est de pouvoir soigner plus rapidement les personnes qui n'ont pas accès aux soins, avant que leur état de santé se dégrade et qu'ils contaminent d'autres personnes.Les signataires demandent aussi une prise en charge des mineurs isolés étrangers, dont la responsabilité incombe aux départements.