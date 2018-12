Des lycéens manifestent dans l'Oise et l'Aisne. Situation tendue à Compiègne

Dès le début des cours, plusieurs dizaines de lycéens ont décidé de manifester dans les rues de Soissons et de Château-Thierry dans l'Aisne. Dans cette commune, suite aux recommandations de la police nationale et de la sous-préfète, la municipalité a décidé de demander aux commerçants de ranger leurs étals.Pour l'instant, aucun incident n'est signalé.Dans l'Oise, des lycéens manifestent également à Senlis. Mais c'est surtout à Compiègne que la situation est tendue : les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants des lycées Mireille Grenet et Pierre d'Ailly.A Clermont, le lycée Cassini est également bloqué par des élèves:Hier, jeudi 6 décembre, des affrontements avaient éclaté entre lycéens et forces de l'ordre à Beauvais, Soissons et Château-Thierry.