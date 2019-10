Maignan (LOSC) appelé pour remplacer Lloris, qui s'est blessé ce samedi

Numéro 3

🔴🇫🇷 Mike Maignan (@mmseize) a été convoqué ce soir pour rejoindre le rassemblement de l’@equipedefrance avec J. Ikoné, en vue de la double confrontation contre l’Islande (🇮🇸 11/10) et la Turquie (🇹🇷 14/10).



Félicitations à notre portier et un bon rétablissement à Hugo Lloris ! pic.twitter.com/GE9SYpaQhp — LOSC (@losclive) October 5, 2019

Le capitaine des Bleus Hugo Lloris, gravement blessé à un bras samedi, a déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus, et le joueur du LOSC Mike Maignan a été rappelé pour les rencontres en Islande et contre la Turquie, qualificatives pour l'Euro-2020, a annoncé samedi la Fédération française de football.Lloris s'est blessé tout seul au coude gauche en chutant dans ses cages à la réception d'un centre, en club avec Tottenham samedi midi. Maignan, écarté au profit de Steve Mandanda par le sélectionneur Didier Deschamps dans sa liste annoncée jeudi, est rappelé en tant que numéro 3, derrière Alphonse Areola.Maignan, 24 ans, appelé pour la première fois en juin en sélection après une saison excellente dans les cages de Lille, fait son retour en tant que N.3, et ne devrait toujours pas fêter sa première sélection cet automne, Areola semblant le devancer dans la hiérarchie.Deschamps n'a, pas caché que Mandanda ne revenait pas comme troisième homme: "Il garde la place qui était la sienne quand il était là, à savoir le postede N.2", a-t-il annoncé devant la presse. En l'absence de Lloris, le Marseillais est donc logiquement favori pour garder les cages bleues à Reykjavík ainsi qu'au Stade de France. Voire même à plus long terme, car la blessure de Lloris risque fort de le laisser de côté pendant de longs mois.Areola n'a d'ailleurs encaissé que samedi ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs, celles du Real Madrid, lors de la victoire contre Grenade (4-2). Transféré du Paris SG en fin de mercato pour être la doublure de Thibaut Courtois, l'ex-Parisien prend peu à peu ses marques: il a été titularisé deux fois en championnat, et est rentré en jeu à la mi-temps mardi en Ligue des champions contre Bruges. Il s'est toutefois complètement raté samedi en provoquant un penalty.