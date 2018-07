BB Brunes - Puzzle

Déjà au Main Square en 2008

Main Square 2018. BB Brunes : "Dans le Nord, les gens sont des hédonistes"

Ils n'ont - presque - pas changé. Les, révélés par leur single "", qui a été suivi de nombreux autres tubes, reviennent sur le devant de la scène rock française avec unUn album qui montre bien ladu groupe, qui n'avait plus sorti d'album ensemble depuis 2014. "C'est. C'est notre album le plus large en termes d'influences, le plus ouvert sur tous les styles musicaux", explique le chanteur du groupe, Adrien Gallo.Comme un puzzle de sons et de rythmes, ce nouvel album n'ades BB Brunes au tournant des annéesUn tournant dont les raisons sont à trouver dans des projets personnels, des découvertes musicales pour tous les membres du groupe...Cet après-midi, ils s'élanceront sur la scène. Un soleil du Nord auquel ils ont"On avait vu Radiohead ce soir là et c'était super bien !", se souvient le bassiste Bérald Crambes. "C'était en plein centre d'Arras, sur la Grand Place.Les BB Brunes ne tarissent pas non plus d'éloges sur le public nordiste. "On joue assez tôt mais on a hâte et, sourit Adrien. "Dans le Nord à chaque fois les gens sont très chauds,Nouvel album, nouveau public... A, le début d'une nouvelle ère s'ouvre pour le groupe de rock. "", conclut Adrien.