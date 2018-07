Main Square festival : 15 tubes qu'on va entendre ce week-end à Arras

► Romeo Elvis - Drôle de question : le rappeur belge du moment. Plus déjanté que Stromae, le Bruxellois connaît un succès fulgurant depuis quelques mois.► Nekfeu - On verra : le titre le plus emblématique d'un rappeur devenu une référence en France. "On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y, viens, on n'y pense pas..."► Depeche Mode - Enjoy the silence : un vieux tube de 1990. La chanson la plus connue du groupe anglais. Pas un concert sans une "communion" autour de ces paroles mythiques : "All I ever wanted, All I ever needed, is here in my arms".► Orelsan - Basique : Orelsan, c'est le carton de ces 6 derniers mois. Son "Simple, basique" est même devenu un classique repris par des syndicalistes de la CGT.► IAM - Je danse le Mia : en 1993, IAM retourne au début des années 80 et presque 30 ans plus tard, on continue à se déhancher, "Stan Smith" aux pieds sur ce tube des rappeurs marseillais.► Jamiroquai - Virtual insanity : le tube mondial le plus connu de Jamiroquai. Un incontournable.► Oasis - Wonderwall : Liam Gallagher ne chante plus avec son frère. Mais même en solo, la moitié de son concert reprend les tubes d'Oasis dont ce "Wonderwall", rappel inévitable pour foule de festival.► Justice - DANCE : le tube sautillant et enfantin d'un des groupes français les plus intrigants et doués.► Feder - Goodbye : un tube de l'été 2015. Vous connaissez forcément cette rengaine lascive et entêtante.► Pleymo - Adrenaline : un tube du début des années 2000 qui a fait rêver une génération d'apprentis rockeurs.► BB Brunes - Dis-moi : difficile de choisir un tube parmi les nombreux succès de ce groupe pop français. En voici un, il y en aura bien d'autres à Arras !► Portugal the man - Feel it still : le nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant vous connaissez ce tube made in 2017 à la voix perchée et à la mélodie marquante.► Loïc Nottet - Million eyes : encore un Belge qui monte. Près de 40 millions de vues pour cette chanson sortie en 2017► Paul Kalkbrenner - Sky and sand : un tube électro incontournable.► Queens of the Stone Age - No one knows : le plus gros tube de la tête d'affiche de l'édition 2018 du Main Square Festival 2018.