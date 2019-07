Main Square Festival 2019 : Eddy de Pretto, à mi-chemin entre chanson française et hip-hop, transporte le public

Audacieux, puissant et insolent

Entre chanson française et hip-hop

J’ai enfin revue @eddydepretto ❤️ et j’ai kiffé de ouf ! Je lui es donné ma vie ce soir au #MainSquare2019 🔥 MERCI 🥰 pic.twitter.com/TuhLtkmQDv — Where is Bryan ?! (@Bryan_Siix) 7 juillet 2019

eddy de pretto en live il est vraiment incroyable wow🥺🥺 — elisa (@elisaalsg) 7 juillet 2019

Hétéronormativité au placard

Nous aurions aimé vous montrer quelques photos du concert d’Eddy de Pretto, comme nous avons couvert la plupart des têtes d’affiches de cette 15ème édition du Main Square. Malheureusement, nous avons décidé de ne pas prendre de photos du concertLorsqu’il apparait sur la scène de la Green Room pour présenter ses chansons, Eddy de Pretto estpar la foule avant d’interpréter les premières notes de son tube Kid. Veste en jean, casquette blanche vissée sur la tête, le chanteur lance à la foule : "OK,. Ça chante de ouf ici non ?" La foule répond par des cris et le concert démarre sur de (très) bonnes bases.La scénographie minimaliste laisse toute sa place aux textes du chanteur. Accompagné de deux musiciens, Eddy de Pretto propose la plupart des titres de son premier album, Cure. Random, Kid, Jimmy, Normal, Fête de Trop… Le chanteurComme défini par Libération en 2018, le style musical d’Eddy de Pretto se situe. "Il me fait penser à Nougaro" avoue Stéphanie, 42 ans. Elle est installée à quelques mètres de la scène et et profite du "charisme" et de la "sincérité" du chanteur. Paul, 18 ans, a applaudi l’artiste à deux reprises et a fait le déplacement à Arras spécialement pour lui. "Il est simple, différent des autres. Il parle de sa vie et de son orientation sexuelle librement."Les paroles de chansons d’Eddy De Pretto parlent effectivement de son, de son, deetc. Des thématiques chères à l’artiste qui n’hésite pas, dans ses textes comme sur scène, à se livrer totalement au public.Lui qui ne cache pas son homosexualité ne souhaite pas pour autant être le porte-drapeau d’une communauté, mais il explique simplement livrer des pans de sa vie personnelle dans ses textes. Sur la scène du Main Square, l’artiste livre une version de Normal,. Le refrain est une ode à l’acceptation de soi. "Je suis complètement normal, complètement banal" lance-t-il, face aux accusations et aux insultes. Et le public du Main Square acclame le chanteur, comme un soutient face aux injures.Bryan a 23 ans et il est gay. Il a acheté son ticket pour le Main Square en découvrant qu'Eddy de Pretto était programmé au festival. Et les textes du chanteur lui parlent particulièrement : "c'est ce que j'aime chez lui. Il a de très beaux discours concernant les personnes LGBT, mais aussi pour ceux qui n’osent pas faire leur coming out. Il en parle enormément dansses textes, très fort, et il manie très bien la langue française."Le concert touche à sa fin. Les premières notes de Fête de trop, une des chansons phares de son album, font vibrer le public.. 1 heure de spectacle, sans chichis. Un show puissant et efficace.