Main Square Festival 2019 : on a visité pour vous le Bastion, la 3ème scène 100% régionale inaugurée cette année

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

L'esplanade devant le Bastion, nouvelle scène du Main Square, vue depuis la grande roue. / © Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Ambiance kermesse

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Focus sur Weekend Affair, un groupe lillois en vogue

La scène est située, au milieu des arbres de la Citadelle. Face à elle, un amphithéâtre de verdure permet aux spectateurs curieux de s’installer confortablement. Un coin parfait pour, loin de la foule compacte de la place d’Armes.Bien que plus petite en taille comparée aux deux autres scènes, le Bastion accueille des. Certains sont connus, d’autres moins. Une manière de découvrir le gratin de la scène musicale des Hauts-de-France.Pour exemple, la soirée d’inauguration vendredi soir a vu se succéder sur le Bastion trois groupes nordistes : le duo D, le rappeur fouet le groove suave des lillois. Les concerts sont épurés, loin des scénographies à l’américaine des têtes d’affiche du festival.Derrière la butte de verdure, l’atmosphère nous plonge dans une sorte dedes années d’antan. Jeux anciens, friteries comme seul les Hauts-de-France peuvent proposer…Cerise sur le gâteau, unpermet aux festivaliers les plus déshydratés de se prendre quelques minutes de répit pour siroter un verre d’eau entre deux bières. Et juste à côté, uneaccueille les familles et les plus jeunes en quête de calme, bien loin des pogos et du son des scènes principales. Un véritable, on vous le dit.Ils sont deux., veste de costume, lunettes de soleil et tatouages sur les mains., chemise blanche impeccable, chaussures cirées et cheveux plaqués en arrière. Hipsters diront certains, simplement ancrés dans leur époque pour d’autres. Les deux sont lillois et ont entamé leur collaboration en 2012.Hier, ils étaient au festival Hello Birds, en Normandie. Aujourd’hui,. "Le Main Square, c’est un gros truc, donc on en avait entendu parler. On a halluciné en arrivant, on s’est même perdus" raconte Cyril., un peu claqués de leur prestation de la veille, le duo assure un concert sans fausse note qui plait à tous les festivaliers.Leur musique pourrait s’apparenter à un genre de. "Electro pop folk, rien de neuf sous le soleil "explique Cyril, "on cherche pas à révolutionner la musique, on mise plutôt sur la combinaison de nos deux personnalités." La voix est grave, les synthés pétillent et. Sur scène, les deux prennent leur temps et ça fait du bien, "on a eu un vrai retour du public, c’était génial."Leur dernier album, "Du Rivage" sorti en 2018, est produit paret arrangé par. Rien que ça. Mais ils ne prennent pas la grosse tête. "Nous ce qu’on veut, c’est être sincère." Pari réussi. Pour preuve, Cyril nous explique qu’à la fin du concert, "Sabine et Christophe de Paris sont même venus me voir pour me demander une photo ensemble.", on vous dit.