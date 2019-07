Main Square Festival 2019 : le public conquis par Lomepal, figure singulière du rap français

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Un public en feu

LOMEPAL au Mainsquare, une diiiiguerie🔥🔥🔥 — PR23 (@ritaineP) 6 juillet 2019

Impérial @levraiLomepal #lomepal un public de festivaliers nombreux et entièrement acquis à sa cause ce soir sur la Green Room @MainSquareFest #MainSquare2019 @VilleArras pic.twitter.com/ryMM3TxWYb — Rock In Pop (@rock_inpop) 6 juillet 2019

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

© Yann Fossurier, France 3 Nord Pas-de-Calais

Accueil unanime pour Lomepal

Interview de Lomepal avant sa prestation au Main Square

Les fans du premier rang chantent Trop Beau

Plus besoin de présenter Lomepal. Lede 27 ans a offert au public du Main Square un concert. Antoine (c’est son prénom), a chanté ses titres les plus connus, notamment extraits de son dernier opus, Jeannine (l’album porte le prénom de sa grand-mère, atteinte de schizophrénie). Avant sa représentation, le chanteur nous expliquait ne pas faire de la musique parisienne, "tout le monde peut se reconnaître dans ma musique" et ici au Main Square, c’était bel et bien le cas.LomepalPour Anaïs, 30 ans, c’est une certitude : "J’avoue que je suis une vraie groupie, c’est vraiment pour lui que je viens aujourd’hui." Avis partagé par Lucie, 16 ans. "Lomepal, j’adore vraiment. Ses textes forts, la musicalité de ses chansons.." Luc lui ne rate aucun des concerts du rappeur. Le trentenaire, originaire de Lillen l’a déjà vu au Zénith, en Belgique... Mais il est sur d'assister à un show totalement différent : "Dans un festival, c’est différent mais tout aussi génial qu’un concert intimiste à la fois., j'en suis sur."Et Luc avait raison. Il est 22h30, Lomepal apparaît, seul au milieu de la grande scène. Des cris retentissent et le rappeur entame sa première chanson. "Arras, c’est une première.tout au long du concert" prévient-t-il. Tout bascule lorsqu’il chante Pommade : il demande à la foule de créer un grand cercle au centre de la fosse, puis après quelques paroles, lance le top.La folie, Mômes… des titres qu’on ne présente plus et qui ont fait. Pour la plupart déjà acquis à la star du moment avant le début de la représentation, les spectateurs présents, face à la scène de la Green Room, quitte à être sacrément serrés à certains endroits. Comme un air de déjà vu ici... lors de la première soirée, Angèle avait rameuté pas moins de 23 000 festivaliers sur la pelouse de la Green Room , un record pour cette scène depuis l’installation du Main Square à la Citadelle.Face à l'artiste,, qui connaissent les paroles de tous les morceaux sur le bout des doigts.face à la frénésie de la foule. Et puis, visiblement fans du rappeur, qui entonnent les refrains les uns après les autres.Lomepal jouait pour la sixième fois dans un festival depuis le début de l’été. Mais, lui qui affectionne particulièrement la région et son public. "Le Nord Pas-de-Calais, ça a toujours été un endroit où j’ai très bien été accueilli., c’est ce qu’on cherche, une émotion partagée" raconte-t-il.Lasaute aux yeux lorsqu’il propose une version longue de son tube Yeux disent. Le rappeur adresse alors un mot : "Merci, merci pour cet accueil. Je me souviendrai d’Arras" avant de disparaître dans les loges. Certains quittent la fosse, mais quelques minutes plus tard, Lomepal revient sur scène etpour conquérir définitivement le public : Trop Beau et 1000°C, sans son acolyte Roméo Elvis. Lui qui voulait "traumatiser" le public arrageois a semble-t-il réussi à conquérir la totalité des festivaliers venus l’applaudir.Le rappeur se produira aule 3 décembre prochain.