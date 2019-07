Main Square festival : Big Flo et Oli arrivent “fatigués“ à Arras (mais ça va être ”carré” !)

Tiens tiens, @bigfloetoli ont un message pour vous ! Rendez-vous le dimanche 7 juillet, ça va être c-a-r-r-é.



👉 https://t.co/28UUm6i3Bi pic.twitter.com/WqSeYS1wZW — Main Square Festival (@MainSquareFest) 21 juin 2019

Le syndrôme Stromae ? Portés par un succès fulgurant, Big Flo et Oli enchaînent depuis presque quatre ans ans, concerts, albums et festivals... Sans s'arrêter et à un rythme fou. Sans compter l'omniprésence médiatique. Et ils ont beau avoir 23 et 26 ans, ils fatiguent... Mais ils seront bien là à Arras pour la dernière soirée du Main Square festival.« Moi je commence à fatiguer personnellement. Physiquement on va dire. Physiquement et mentalement ça demande beaucoup d’énergie » , expliquait il y a quelques jours Florian, l'aîné à Melty. Fin 2018 déjà, le rappeur toulousain avait reconnu avoir connu un gros passage à vide : "Il y a un jour où j'ai pété les plombs, mes nerfs ont complètement lâché, j'ai eu envie de me foutre en l'air". Surmenage, burn-out, dépression... Big Flo a visiblement parfois du mal à gérer son énorme succès. "Moi je le ressens différemment que mon frère, même si je comprends et respecte ça, parce qu'on travaille beaucoup, mais je me sens chanceux à chaque fois qu'on réalise des victoires, des tournées, des salles, précise on frère Olivio Je garde cet étonnement, sans hypocrisie, je ne m'en lasse pas. Mais c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup et qu'on a des vies à 1000%."« On a besoin de se retrouver et de se reposer, confirment Bigflo & Oli sur Instagram. On va prendre une pause pour mieux revenir. » Une pause encore lointaine puique des dates sont encore prévues en 2020. Dont une à Lille, la dernière, le 2 février.Ce vendredi, le duo ajoué aux Déferlantes. Ce samedi, à la fête du bruit. Ce dimanche, entre 19 h 30 et 20 h 40, ils seront pour la première fois sur la Main stage du festival arrageois. Et que les fans se rassurent, les rappeurs toulousains viennent d'assurer de très gros concerts dans les premiers festivals de l'été. "Ça va être carré", annoncent-ils. Ils se reposeront plus tard.