Le maire d'Hesdin déclaré inéligible pour 3 ans

Il est habitué aux affaires. A tout juste 26 ans, le maire d'Hesdin vient d'êtredans une décision paru au Journal officiel ce jour. Ses comptes de campagne, lors de l'élection législative de 2017 pour laquelle il a obtenu, n'ont pas été validés. En cause notamment une fête de mi-mandat à la tête de la mairie, financée entièrement par la ville pour un coût estimé par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) à 23 774 euros (ce qui n'est pas légal) et non-inscrite dans les comptes de campagne et l'absence d'expert-comptable pour valider les comptes.Il a répondu, à l'époque, à nos confrères de La Voix du Nord, qu'il n'avait pas eu le temps de les montrer à un expert-comptable et que, de toutes façons, ses frais de campagne ne seraient pas remboursés, vu son score.Ce mercredi, il a réagi sobrement, sur son compte Facebook : "L'art de briser un élan... !" en citant l'article de nos confrères annonçant son inéligibilité.L'édile qui a eu bien du mal à faire passer son budget 2018 en conseil municipal, est déjà connu de la justice. Plus jeune maire de France en 2014,: une pour "détournements de fonds publics", une autre pour "achats de voix" et une dernière pour "prise illégale d'intérêts" et "complicité et usage de faux en écriture publique".