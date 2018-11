La “Maladie du renard” détectée dans le Nord Pas-de-Calais : comment éviter cette maladie dangereuse pour l'homme ?

Comment s'attrape la maladie ?

Pourquoi est-ce dangereux ?

Comment s'en prémunir ?

Se laver les mains avant chaque repas.

Rincez à l'eau courante les fruits et légumes cueillis, surtout s'ils sont issus d'un potager non-clôturé.

Faire cuire un maximum les végétaux : une cuisson à 60°C détruit le parasite, mais la congélation ne le tue pas.

Vermifugiez au moins deux fois par an votre chien ou votre chat.

Ne pas porter les mains à sa bouche lors d'activités en nature.

Porter des gants jetables en manipulant des renards.

L'urgence de sensibiliser

Nord et Pas-de-Calais : ils sensibilisent contre la "Maladie du Renard", mortelle pour l'homme

Vous consommez des légumes cultivés dans un potager non-clôturé, promenez souvent votre chien en pleine nature ou manipulez parfois des renards ? Mieux vaut vous montrer prudent, car plusieurs cas d'Cette maladie provient dud'où le nom de "". Philippe Wartelle, président de l'Association de soutien et défense des personnes contaminées par l'échicoccose alvéolaire (ASDPCEA), basée à, insiste sur les dangers de cette maladie "" et "."Les ténia à l'origine de la maladie sont mangés par les campagnols, à son tour mangé par le renardIls pondent alors "" et ces œufs, qui se retrouvent sur les déjections de l'animal, restent contaminantes pendant deux mois.Il suffit qu'un de ces œufs entre en contact avec un légume ou le pelage d'un chien pour pouvoir, ensuite, être transmis à l'homme. Les symptômes n'apparaissent pas avant plusieurs années, puisque comme le rappelle Philippe Wartelle, l'échinococcose nécessite "entre cinq et dix ans d'incubation". Et d'ajouter : "Ça se développe et ça ne fait pas mal.La maladie peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps... surtout queIl y a quelques années, "une dame 41 ans qui manipulait des renards était morte dans l'Orne" Un autre homme, soigné pour un cancer du foie, a appris quelque semaines avant son décès qu'il souffrait d'une échinococcose. "Le Nordiste compteLa différence, c'est qu'"aujourd'hui, on n'en meurt pas"...Car dans le foyer historique de la maladie, en Franche-Comté, les médecins sont très bien informés et l'hôpital de Besançon a un service spécialisé. Surtout,"En Franche-Comté, les médecins savent reconnaître l'échinococcose,."La sensibilisation dans les Hauts-de-France ne se fait donc pas uniquement auprès des usagers, mais aussi du personnel médical.Voici les principaux conseils pour ne pas risquer la contagion :L'ASDPCEA de Philippe Wartelle se mobilise au niveau des sentiers de promenade, dans les forêts. "Il y a jamais d'informations précises là-dessus. C'est dommage !" confie une joggeuse, pour qui "c'est une première."La vie d'Aline aurait pourtant été bien différente, si elle avait su de quoi elle souffrait d'être opérée"Le médecin était persuadé pour lui que c'était un cancer, mais heureusement qu'il a envoyé à l'analyse", où l'on s'est aperçu que "Moi j'ai envie de le faire savoir justement pour que ça n'arrive pas à d'autres, tout simplement.!"Surtout qu'en six ans, les renards se sont approchés encore davantage des villes, prévient Philippe Wartelle : "Il en a de plus en plus,En banlieue lilloise , ily en a, au Touquet les renards se baladent la nuit dans les rues. Donc des crottes de renard avec des oeufs contaminants sont partout,