Maladie gynécologique méconnue, l'endométriose touche 1 femme sur 10 en France

1 femme sur 10 est atteinte d'endométriose en France, soit entre 2,1 et 4,2 millions de femmes. Parmi elles, 70 % souffrent de douleurs chroniques et invalidantes (abdomino-pelviennes) et 40% rencontrent des problèmes d'infertilité. Pourtant, la maladie reste encore très peu connue en France. Y compris par le corps médical.Maladie gynécologique, l'endométriose se caractérise par lelors de la période des règles. "Des cellules vont remonter et migrer via les trompes. Le tissu semblable au tissu endométrial qui se développe hors de l’utérus", explique l'association. "Cette colonisation, si elle a principalement lieu sur les organes génitaux (ovaires) et le péritoine peut fréquemment s’étendre aux appareils urinaire (vessie), digestif (intestins), et plus rarement pulmonaire".La maladie se manifeste par de(dans le bas-ventre), deset. "L'endométriose peut être très invalidante, elle peut modifier la qualité de vie personnelle et professionnelle", insiste Sophie Sanguin, gynécologue obstétricienne au CHU d'Amiens.Et la douleur ne s'arrête pas là. Elle est également mentale et sociale. En effet, l'endométriose étant une maladie "invisible", la souffrance des femmes touchées est bien souvent considérée comme exagérée par autrui.Aujourd'hui, les professionnels de la santé s'accordent à dire qu'une femme est diagnostiquée comme atteinte de l'endométriose avec un retard moyen de 7 ans et à la suite d'examens cliniques et complémentaires. De plus, Endofrance précise que ces diagnostics sont souvent réalisés "par hasard, avec un retard moyen de cinq années, durant lesquelles la maladie a eu le temps de causer des dommages notables à différents organes". Cela révèle le manque de connaissances et de considération sur le sujet de la part du corps médical.Ce sont "​​​sept années pendant lesquelles la maladie peut progresser, causer des dégâts irréversibles, aggraver les symptômes jusqu’à avoir un impact important sur la vie familiale, professionnelle et sociale des femmes qui en sont atteintes", alertent pour leur partet Mon Endométriose Ma Souffrance (MEMS) , les deux associations co-organisatrices de la marche contre l'endométriose (Endomarch).Il n'existe aucun traitement contre cette maladie à l'heure actuelle. Des consultations spécialisées sont néanmoins ouvertes, comme au CHU d'Amiens. "On essaye de faire un vrai parcours de soin, c'est-à-dire qu'on essaye d'impliquer beaucoup les médecins généralistes. Pour l'instant, ces consultations sont plutôt ouvertes à des patientes qui sont adressées par leur médecin. Car toutes les douleurs de règles ne sont pas une endométriose".Du côté du gouvernement, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a dévoilé le 8 mars dernier , lors de la journée mondiale des droits des femmes, un plan d'action pour mieux lutter contre la maladie. Il se structure autour de trois axes :"Remédier c'est difficile car on ne guerit jamais vraiment. Mais il y a plusieurs solutions. D'abord, les solutions hormonales qui se traduisent par le traitement médicamenteux prescrit aux patientes en première intention. Puis, il y a les traitements chirurgicaux dont les indications sont posées un peu au cas par cas. Car toutes les endométrioses ne sont pas à opérer", précise Sophie Sanguin.A l'échelle nationale, plusieurs associations existent. C'est le cas d'. Créée en 2001, Endofrance milite pour mieux faire connaître l'endométriose à travers des conférences médicales, des actions locales ou encore par le soutien financier aux projets de recherches scientifiques.etsont les deux autres principaux organismes à traiter le sujet en France.Pour les contacter :