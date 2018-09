Une maman lance un appel pour récupérer le pendentif gravé pour sa fille décédée, les cambrioleurs le lui ramènent

Sabrina Bollen Graag zou ik een oproep willen doen. Ze hebben vannacht ingebroken bij mijn ouders ze hebben een paar spullen meegenomen maar het belangrijkste wat ze hebben gestolen is de ketting met een foto op...

Ceux qui ont commis un cambriolage au domicile d'une famille de Gingelom (dans le Limbourg au Nord de la Belgique) semblent a minima avoir eu des remords.Dans la nuit du 2 au 3 septembre, ils ont volé de nombreux bijoux appartenant à la famille Bollen. Parmi ces bijoux, l'un tenait plus particulièrement à coeur de la famille. Un pendentif à forte valeur sentimentale, sur lequel est gravée Sa mère a alors décidé de lancer un appel sur Facebook . Elle a demandé aux voleurs de bien vouloir lui rendre le pendentif. " Cela a une grande valeur pour moi et mes parents. (...) J'espère que les coupables ont un cœur et qu'ils nous le rendront."Quelques jours plus tard, après des milliers de partages sur Facebook, la mère a retrouvé le pendentif (sans la chaîne)Un petit miracle qui a fait très plaisir à la famille : "Le message est apparemment remonté jusqu'aux voleurs, témoigne la mère dans Het Laaste Nieuws . Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont partagé notre message. (...) Mes parents et moi ne sommes pas encore remis du cambriolage. (...) Que nous ayons récupéré le pendentif atténue légèrement notre douleur.La police locale, elle, n'a toujours aucune trace de ces voleurs pas comme les autres qui ont pris le risque de revenir sur les lieux pour mettre le pendentif dans la boîte aux lettres.