Manche : 10 ans après sa traversée, Philippe Croizon, amputé, retente un exploit avec quatre jeunes handisportifs

"Ça change de la piscine"

Quatre jeunes nagent du Blanc-Nez au Gris-Nez : "Malgré nos handicaps, on va quand même le faire"

Il revient pour un nouvel exploit, mais pas en solitaire. Le sportif Philippe Croizon, amputé des quatre membres, s'est lancé un défi avec quatre jeunes handisportifs de son académie : nager en relais du Cap Gris-Nez au Cap Blanc-Nez, soit une distance de 30 km, en aller et retour.Un défi de plus, près de dix ans après sa traversée de la Manche, le 18 septembre 2010. Cette fois, il est accompagné de quatre jeunes de 14 à 16 ans qui vont se relayer toutes les 30 minutes, avec une "escale" à Wissant, à mi-chemin."Malgré nos handicaps, ça change rien et on va quand même le faire, c'est ça le message qu'on veut délivrer", expliquait ce matin la première à s'élancer, Elisa. "Ça change de la piscine, les vagues et tout. On est libres, dans l'eau ici, et ça c'est trop bien."Pourtant, la mer, "plus calme que les jours où on s'est entraînés", est pourtant un peu agitée depuis quelques jours : mardi, on relevait jusqu'à 126 km/h au Cap Gris-Nez , du jamais vu au mois d'août en douze ans.Si le défi arrive jusqu'au bout, l'arrivée au Cran d'Escalles devrait se faire vers 18H.