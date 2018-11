Manche : 18 migrants secourus alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre sur deux embarcations

"Sains et saufs"

Un zodiaque en panne

Des réseaux de passeurs "criminels", "mafieux"

Je ne suis pas en lutte contre les migrants, je suis là pour les sauver

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord a mené des opérations de grande ampleur au large de Calais dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 novembre, et, ont été remis à la Border Force britannique et onze autres, de la seconde embarcation, étaient en route vers Calais pour être remis à la PAF" a indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture maritime.Vers 1h45 déjà, un remorqueur de la marine française avait "repéré une embarcation en mer", "au nord-est du cap Gris-nez" indique la préfecture maritime dans un communiqué. L'embarcation est escortée jusqu'à proximité des côtes anglaises (5 km des côtes anglaises) où le Centre des Opérations Maritimes permet à la Border Force Britannique dePuis vers 3 heures, c'est un ferry qui alerte les autorités en découvrant un semi-rigide de 4 mètres en détresse à la suite d'une panne, sur le secteur de Wimereux., redirigés vers la France. Malgré une communication difficile, les secours parviennent à connaître la position exacte des migrants et les secours décollent vers 5h15.Il ne les repère que vers 6h10, à une dizaine de kilomètres au nord du Cap Gris-Nez. Quatre d'entre eux se trouvaient en situation d'hypothermie et sont hospitalisés à l'hôpital de Calais. Les autres ont été remis à la Police aux Frontières.La préfecture maritime a fait "et d'assistance, et un patrouilleur de la douane" énumérait le préfet maritime Philippe Dutrieux, à l'antenne de France Bleu Nord Depuis quelques semaines, les autorités font face à de nouveaux modes de traversée : le 14 novembre, 17 migrants avaient rallié la Grande-Bretagne sur un bateau de pêche volé "Nous venons de vivre une nuit au cours de laquellejusqu'à présent inconnue" soulignait le préfet maritime ce matin, ajoutant queé, il s'est durci avec des réseaux de passeurs que je qualifierais de criminels, de mafieux, qui poussent les migrants à prendre la mer dans des conditions" qualifiées de "dangereuses".C'est la raison pour laquelle la préfecture maritime veut alerter sur les risques qu'encourent les migrants, notamment en passant par les associations qui leur viennent en aide." insiste à l'antenne de France Bleu Philippe Dutrieux, qui intervient également pour "intercepter des passeurs" et "les livrer à la justice pour que la justice puisse ensuite faire son travail et faire tomber ces réseaux."