Pas-de-Calais : 23 migrants interceptés dans deux embarcations différentes

15 personnes dans un premier bateau

8 dans un second

ont été interceptées durant des tentatives de traversée de la Manche, dans la nuit du, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et Mer du Nord dans un communiqué.Ces secours se sont faits en deux opérations distinctes, la première, après qu'un ferry a repéré un pneumatique sans feux aux large de Calais et faisant route vers la côte britannique."Vers, le patrouilleur de service public Cormoran relocalise l'embarcation en zone anglaise." Alerté par le CROSS Gris-Nez, le Maritime and Rescue Coordination Center (MRCC) de DouvresÀ la fin de la nuit, une seconde embarcation, également de type pneumatique,par un ferry, toujours dans le détroit du Pas-de-Calais. Le vol d'un avion Falcon 50 permet de la relocaliser, et l'embarcation est finalementLe détroit de la Manche est sous étroite surveillance, depuis le début de la vague de traversées, en novembre, et un" a été mis en palce entre la France et le Royaume-Uni. Dans un communiqué publié la semaine dernière, onze associations avaient accusé le gouvernement d'avoir cédé au Royaume-Uni . En 2018, plus de 500 migrants ont tenté de traverser la Manche , dont 276 sont parvenus à rallier les côtes anglaises.