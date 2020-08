Manche : les bateaux utilisés par les migrants apportés d'Angleterre par les passeurs, selon le gouvernement britannique

À ce sujet, la rédaction vous recommande Traversées de la Manche : Gérald Darmanin lance une "cellule de renseignement franco-britannique"

Plus de 30 personnes arrêtées

Les bateaux utilisés par les migrants pour leur traversée de la Manche viendraient en fait d'Angleterre. Ce sont les premiers résultats de la cellule de surveillance franco-britannique créée mi-juillet Selon Richard Gaisford, reporter à Calais pour l'émission Good Morning England diffusée sur ITV, les autorités britanniques estiment que "beaucoup de petits bateaux, si ce n'est tous, viennent du Royaume-Uni via des gangs criminels. Ils les roulent, les dégonflent à l'arrière des véhicules et les regonflent sur les plages du nord de la France pour ensuite les remplir de migrants afin de les amener au Royaume-Uni."

Depuis début juillet, 33 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé les traversées de la Manche des exilés. 18 ont été inculpées.

Plus de 1 200 personnes ont traversé la Manche au mois d'août

Le directeur adjoint de l'immigration au ministère de l'Intérieur, David Fairclough, considère que le dispositif de surveillance commence à atteindre le noyau de ces gangs criminels de passeurs.Depuis le début du mois d'août, ils sont déjà plus de 1 200 à avoir traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre selon la BBC . C'est un record.Cette année, plus de 4 400 exilés ont réussi leur traversée. Pourtant en juillet, dix fois plus de traversées ont été empêchées par les autorités françaises par rapport au même mois de 2019. Quatre fois plus d'embarcations et de matériels ont été découverts dans les dunes.