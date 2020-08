Manche : un petit séisme détecté ce matin entre Le Touquet et Eastbourne

Un séisme mineur a été détecté en pleine mer, dans le détroit du Pas-de-Calais, relève ce jeudi l'Eastbourne Herald.D'une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter, il est survenu vers 9H et a pu être ressenti, de façon très légère, de part et d'autre de la Manche. Son épicentre était situé à mi-chemin entre Le Touquet (Pas-de-Calais) et Eastbourne (Kent). Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen , il s'est produit à sept kilomètres de profondeur et a pu être détecté jusqu'à Lewes (à 72 km) et même jusu'à Londres (121 km), selon The Express