Manifestation des agriculteurs : les points de rassemblement dans l'Aisne, la Somme et l'Oise mardi 8 octobre

« Face à la forte déconsidération que connait notre profession aujourd’hui, nous envoyons un premier avertissement au gouvernement le 8 octobre prochain » @JeunesAgri @FNSEA @EmmanuelMacron @EPhilippePM @dguillaume26 Tous les détails dans la vidéo 👇 pic.twitter.com/Ju3uhFIiRw — La FNSEA (@FNSEA) September 27, 2019

Deux cortèges vers Laon

4 barrages filtrants dans la Somme

Abbeville (entrée autoroute A16/A28);

Boves (rond-point accès A29);

Argœuves (rond-point accès A16);

Roye (entrée autoroute A1).

Péages gratuits dans l'Oise

Sur l'A16 : péages d'Hardivillers et de la sortie 14 Beauvais Sud;

Sortie Beauvais Nord-Allones au rond point de la RN31;

Sur l'A1 : péages des sorties 10 et 11 de Ressons-sur-Matz et Arsy.

Dans la continuité des "feux de la colère" organisés fin septembre , les syndicats agricoles appellent une nouvelle fois à manifester ce mardi 8 octobre pour faire entendre "leur ras-le-bol général."Principaux points de crispation : les accords de libre-échange, les distorsions de concurence, la mise en place des zones de non-traitement. Les agriculteurs disent en outre souffrir d'une forme de dénigrement de la profession, ce qu'ils appellent depuis quelques semaines "l'agribashing.""C'est une opération de communication pour montrer au gouvernement notre ras-le-bol, explique la FDSEA de la Somme. Nous, on a choisi de faire des barrages filtrants pour pouvoir aussi échanger avec les gens. On veut parler avec les citoyens notamment du climat de défiance à l'égard de notre profession. Quand il y a eu des suicides à France Télécom, le gouvernement a fait quelque chose. Nous, on en est à un suicide d'agriculteur par jour et il ne se passe rien".Avec ce sentiment d'être constamment montré du doigt, les syndicats agricoles manifestent sous le slogan : "France veux-tu encore de tes paysans ?" De nombreux rassemblements sont prévus dans l'Aisne, la Somme et l'Oise.L'Union des syndicats agricoles de l'Aisne annoncent des mobilisations dans tout le département. Les premières auront lieu à Château-Thierry dès 6h45 et Soissons dès 6h.Les manifestants vont ensuite converger vers Laon où le plus gros rassemblement aura lieu de 11h à 14h au rond-point de l'Europe. Un premier cortège effectuera la liaison dès 8h45 entre Saint-Quentin et Laon en suivant l'autoroute A26. Un autre effectuera la liaison dès 8h entre La Capelle et Laon en suivant la RN2.La FDSEA de la Somme appelle les agriculteurs à mettre en place des barrages filtrants à 4 endroits du département :"Si tout se passe bien, on fera des péages gratuits, explique Linda Monnier, directrice de la FDSEA de l'Oise. Sinon, on fera des péages filtrants voire carrément des blocages. On mobilise des tracteurs et des remorques."Les manifestants seront postés sur 5 zones de 11h à 14h :