Manifestation des agriculteurs : près de 400 tracteurs picards vont converger vers Paris

Autoroutes bloquées dans l'Oise

Faire pression sur le gouvernement

🔴📢Une fois encore, MOBILISONS-NOUS le mercredi 27 novembre 2019 sur tout le territoire, pour maintenir la pression afin de confirmer les avancées obtenues, faire baisser les charges et monter les prix ! @JeunesAgri @JeromeDespey https://t.co/1yzLvlI5NB — La FNSEA (@FNSEA) 21 novembre 2019

Les agriculteurs souhaitent frapper un grand coup. Mercredi 27 novembre, la FNSEA et les Jeunes Agriculeurs appellent à un blocage des axes routiers vers Paris.Environ un millier de tracteurs venus de Hauts-de-France, de Normandie, d’Île-de-France, du Grand-Est, de Centre-Val-de-Loire et de Bourgogne-Franche-Comté vont converger vers la capitale.Ils seront plus de 200 de l'Oise, une centaine de la Somme et une centaine de l'Aisne.D'importantes perturbations sont donc à prévoir en direction de la région parisienne.Les tracteurs picards vont se déplacer sur les axes routiers : A1, A16 et Nationale 2. Les départs s'effectueront dans la nuit de mardi à mercredi depuis plusieurs villes de l'Oise : Breteuil, Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis et Beauvais pour A16, mais aussi Noyon, Magnelay et Ressons-sur-Matz pour l'A1.Les agriculteurs de l'Aisne partiront de Saint-Quentin, Chauny, Soissons, Château-Thierry et Laon pour rejoindre le péage de Senlis à 5h du matin.Dans la continuité des feux de la colère en septembre et des opérations de barrages filtrants en octobre , les agriculteurs espèrent accentuer la pression sur le gouvernement. Zone de non-traitement, accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, CETA, agribashing, les revendications sont encore nombreuses."Les agriculteurs attendent du président de la République des engagements fermes en adéquation avec ses prises de positions. En une phrase : la France a-t-elle encore besoin de ses paysans ?", ont déclaré les organisations agricoles dans un communiqué publié vendredi dernier.