Une manifestation de gilets jaunes à Bruxelles annulée par son organisateur

Gary Ducran J'annule la manifestation de Bruxelles



Une première à Bruxelles

"La manifestation légale de Bruxelles est annulée. Le cahier des charges était trop important pour pouvoir faire cette manifestation dans de bonnes conditions", a écrit dans la soirée sur Facebook, qui se présente comme youtubeur et avait lancé cet appel à manifester.Dans une, il explique qu'il était impossible de constituer "le service d'ordre" demandé et dit craindre des "débordements". La ville deavait autorisé lundi cette manifestation, prévue vendredi non loin desinstitutions européennes.Lancé il y a dix jours en France pour protester contre la hausse de la, le mouvement a essaimé en, dans le sud francophone de la, où les "" ont plusieurs fois été débordés par des casseurs. La police a procédé à des arrestations par dizaines.Mais aucune manifestation n'a encore eu lieu ni en Flandre (nord), ni dans la capitale.Gary Ducran, qui s'est constitué une communauté de fans sur internet avec des vidéos humoristiques, avait relayé son appel à manifester sur. Il avait été reçu à la mi-journée au commissariat central de, où il avait fait valider une date et un parcours pour défiler, a confirmé une porte-parole de la"Ça sera autorisé", avait dit cette porte-parole, Ilse Van De Keere, soulignant que l'organisateur s'engageait à "respecter les conditions" posées, notamment la présence d'un service d'ordre interne et le respect de l'itinéraire. "On a obtenu des garanties que cela allait se passer correctement (...), ils ont le droit de s'exprimer", avait-on par ailleurs fait valoir au cabinet du bourgmestre (maire), le socialiste Philippe Close.La ville est aussi la capitale de l'UE et accueille chaque année sur son territoire quelque "900 manifestations" dont les revendications n'ont parfois aucun caractère local, selon cette même source.