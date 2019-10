Manifestations d'agriculteurs ce mardi : les points de blocage prévus dans le Nord et le Pas-de-Calais

L'Agribashing (dénigrement des agriculteurs) est au coeur d'une mobilisation des agriculteurs dans toute la France. A l'appel de la FDSEA, des tracteurs vont bloquer des routes ce mardi midi : "blocage des axes routiers majeurs dans les territoires entre 11h et 14h", explique la FNSEA. Ils protestent contre la stigmatisation dont il ferait l'objet notamment autour de leur utilisation des pesticides.Dans le Pas-de-Calais, 10 points de ralliement sont prévus. Autour de Fruges, Bapaume, Lumbres, Saint-Omer, Calais et Béthune. La FDSEA du Pas-de-Calais a publié sur Facebook la liste précise des rond-points concernés.Mobilisation également dans le Nord, mais en deux points seulement : Orchies et le péage de Saint-Aybert. Le mot d'ordre est le même : "Mobilisons-nous en tracteurs pour combattre l'agribashing et la mise en place de ZNT (Zones de non traitement) riverains ! Une ZNT de 10m par rapport aux habitations représenterait 8128 ha, soit 2,3% de la Surface agricole utile totale du Nord qui ne pourrait plus être traitée et serait donc soumise aux maladies et aux plantes invasives parfois toxiques !"