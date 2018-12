Manifestations de lycéens : retour au calme dans l'Oise et l'Aisne

C'est surtout à Compiègne que la situation était la plus tendue : dès 8h30 ce matin, des lycéens de Mireille Grenet et Pierre d'Ailly se sont retrouvés face aux forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes avant de charger sur les lycéens. Les jeunes manifestants ont détruit trois abris bus de la ville.Plusieurs lignes de bus ont du être déviées:Dès le début des cours dans l'Aisne, plusieurs dizaines de lycéens avaient également décidé de manifester dans les rues de Soissons et de Château-Thierry dans l'Aisne. Dans cette commune, suite aux recommandations de la police nationale et de la sous-préfète, la municipalité a décidé de demander aux commerçants de ranger leurs étals.Pour l'instant, aucun incident n'est signalé.Dans l'Oise, des lycéens manifestent également à Senlis. Mais c'est surtout à Compiègne que la situation est tendue : les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants des lycées Mireille Grenet et Pierre d'Ailly.A Clermont, le lycée Cassini est également bloqué par des élèves:Hier, jeudi 6 décembre, des affrontements avaient éclaté entre lycéens et forces de l'ordre à Beauvais, Soissons et Château-Thierry.