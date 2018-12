Manifestations des lycéens : situation très tendue dans l'Oise

À 11h30, selon le rectorat, la situation était encore particulièrement tendue dans deux villes de l'Oise : Beauvais et Compiègne.

À Beauvais, le rassemblement a débuté devant le lycée Félix-Faure et a dégénéré dans la matinée. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour contenir les manifestants et éviter qu'ils accèdent au centre-ville.À Compiègne, le rassemblement a lui débuté devant le lycée Mireille-Grenet. Des dégradations ont été constatées, notamment de haies et abris bus, confirme la Préfecture.



Des affrontements ont aussi eu lieu à Creil où deux voitures ont pris feu. Les lycéens de Jules Uhry ont appelé au blocage.





Tout près de Creil, le lycée de Montataire a dû fermer ses portes ce lundi matin. Les services de bus ont été interrompus.



Des points de tensions ont été observés également à Clermont-de-l'Oise et Senlis. Selon le rectorat la situation a été maîtrisée en fin de matinée.



Au total, selon la Préfecture, 2 400 lycéens ont manifesté dans l'Oise. Douze personnes ont été interpellées. Cinq ont été blessées, dont deux policiers.

Dans le reste de la région

Dans la Somme, la cité scolaire d'Amiens a été bloquée par les lycéens, et quelques incidents ont été constatés à Montdidier.Dans l'Aisne, à Saint-Quentin, les lycéens se sont réunis en assemblée générale pour voter un éventuel blocage.