Manifestations des lycéens : tensions dans l'Oise, blocages levés à Amiens

Des poubelles brûlées à Montataire

Déterminés à faire retirer la réforme du bac et du lycée, ainsi que la plateforme Parcoursup, les lycéens continuent leur mobilisation, jeudi 13 décembre. En Picardie, les opérations de blocage ont plutôt tourné court : entrepris avant le début des cours à 8 heures, les barrages ont très souvent été levés par les forces de l'ordre en milieu de matinée.Dans la Somme, seuls les lycées amiénois Robert-de-Luzarches et Delambre ont été le théâtre de rassemblements. Une centaine d'élèves se sont réunis devant chacun des deux établissements peu avant 8 heures. L'entrée n'était pas bloquée à proprement parler, mais plutôt gênée. À 9h30, la foule devant le lycée Delambre a été dispersée par la police et il resterait une trentaine de personnes devant le second lycée.Dans l'Oise, à l'image des jours précédents, la situation était davantage tendue. À Montataire, dans l'agglomération creilloise, des poubelles ont été brûlées devant le lycée André-Malraux. Aucun dommage considérable n'est à déplorer puisque les flammes n'ont fait que lécher le bâtiment. La police et les pompiers sont sur place.D'autres tensions avec les forces de l'ordre ont été observées devant les lycées Mireille-Grenet de Compiègne et Jean-Monnet de Crépy-en-Valois. Les élèves restent confinés à l'intérieur des deux établissements afin de ne pas se mêler à d'éventuels accrochages.Dans l'Aisne, des élèves se sont rassemblés devant les lycées Henri-Martin et Condorcet, mais "c'était très léger" indique la police nationale. L'entrée aux établissements n'a que peu été entravée.Si les revendications des lycéens portent principalement sur le retrait de la plateforme d'orientation Parcousup ainsi que sur l'annulation des réformes des lycées et du baccalauréat, elle s'accompagnent de plus en plus de protestations à l'encontre des violences policières.