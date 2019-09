Marche pour le climat : les rassemblements prévus dans la Somme et l'Oise

Après cette journée de grève mondiale qui avait lieu ce vendredi 20 septembre où des milliers de jeunes se sont rassemblés, les marches pour "le climat et la justice sociale" s'organisent partout en France samedi.En Picardie, les rassemblements se tiendront à Beauvais, Clermont, Compiègne et Creil à 10h, puis à Amiens à 17h.Deux autres manifestations du même type avaient eu lieu en mars et en mai 2019. Les manifestants suivent le mouvement initié en 2018 par la jeune Suédoise Greta Thumberg. La détermination pour faire changer les choses est toujours grande, notamment chez les jeunes.Ces nouvelles journées de mobilisations contre le réchauffement climatique se déroulent à quelques jours du sommet spécial sur le climat de l'ONU qui réunira une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ce samedi se tiendra également le premier sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l'ONU.