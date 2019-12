Les Marchés de Noël en Picardie pour le week-end des 7 et 8 décembre 2019

Comme chaque week-end depuis fin novembre, nous vous proposons, sous forme d'une carte interactive, et de listes (par département), une sélection de Marchés de Noël dans notre région.Dans l'Aisne, ce vendredi 6 décembre marque le lancement, à Soissons, des festivités de Noël avec spectacle à la patinoire et feu d’artifice. Ces festivités vont se poursuivre jusqu’au 5 janvier.Mais, c’est aussi :, les 7 et 8 décembre, Marché de Noël, du 6 au 8 décembre, le Marché de Noël place Lesur, le 7 décembre, Marché de Noël, le 7 décembre : Marché de Noël magique, le 7 décembre : Marché de Noël, dont produits régionaux et gastronomiques, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël, les 7 et 8 décembre : 24e Marché de Noël, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël, le 8 décembre : Marché de Noël à la salle de la Vigne Catherine, le 8 décembre : Marché de Noël salle Gautier, le 8 décembre : Marché de Noël avec diverses animationsle 8 décembre : Marché de NoëlA noter aussi ce week-end, une exposition et un concours de crèches , à Montlevon, en l’église St Martin.Dans l’Oise, ouverture ce vendredi des Fééries de Noël à Beauvais . Animations dont vous pourrez profiter jusqu’au 31 décembre.Le 6, c’est aussi l’inauguration, à Noyon , des illuminations de Noël et l’ouverture de la patinoire place Aristide Briand. Pour le Village de Noël, Noyon rouge et blanc, il faudra patienter jusqu’au 19.Et ailleurs dans l’Oise :, le 6 décembre : Marché de Noël, du 6 au 8 décembre : Marché de Noël avec une mini ferme, du 6 au 8 décembre : Marché de Noël, du 6 au 8 décembre : Marché de Noël mais aussi feu d’artifice et déambulation, du 6 au 8 décembre : Village et marché de Noël, le 7 décembre : Marché de Noël, avec concours de lettres au père Noël, le 7 décembre : Marché de Noël, le 7 décembre : St Nicolas, le 7 décembre : Marché de Noël, les 7 et 8 décembre : 22e Marché de Noël, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël, avec concert de Noël le 7, les 7 et 8 décembre : Village de Noël, marché artisanal et animations, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël, avec feu d’artifice le 7, le 8 décembre : 21e Marché de Noël, le 8 décembre : Marché de Noël avec ateliers manuels pour les enfants, le 8 décembre : 7e Marché de Noël, le 8 déc : Marché de NoëlA noter aussi, ce samedi 7, une vente spéciale Noël à la recyclerie du Pays noyonnais Dans la Somme, à Friville-Escarbotin , le 7, Marché de Noël à la maison de retraite Joseph Petit.Mais aussi :, le 7 : Marché de Noël, à partir de 17h30, les 7 et 8 décembre : 12e Marché de Noël organisé par le comité des fêtes, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël avec artisanat, gastronomie et animations, les 7 et 8 décembre, le marché de Noël des artistes et artisans de La Briqueterie, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël avec feu d’artifice le samedi, les 7 et 8 décembre : Marché de Noël et marché du terroir spécial Noël, le 8 décembre : Marché de Noël associatif, le 8 décembre : Marché de NoëlA noter que le marché de Noël d’Albert ouvre le mardi 10 décembre, avec l’arrivée en gare du Père Noël, une grande parade, l’embrasement de la basilique… Diverses animations chaque mercredi et week-end jusqu’au 24 décembre.Quant aux marchés qui se poursuivent, rendez-vous : Saint-Valéry-Sur-Somme jusqu’à ce dimanche. Amiens , jusqu’au 30 décembre. Compiègne jusqu’au 5 janvier. Saint-Quentin jusqu’au 5 janvier.Ce week-end étant aussi celui du Téléthon, de nombreux Marchés de Noël vous proposent des animations en relation avec cet évènement.