Marchiennes : leur camping-car déclaré pour vol bloqué en Allemagne depuis un an

Le camping-car n'avait jamais été signalé pour vol aux propriétaires / © France 3 Nord

Un coût important pour la famille

Une situation au point mort

Trois années de suite à bord de leur camping-car, Raphael et Solène Charlet ont traversé l’Europe pour se rendre en vacances en Grèce. Mais en mai 2017, à la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche,"On se demandait si c’était pas une erreur à la base. Ils nous ont demandé de les suivre au poste et j’ai été placé en garde à vue." affirme Raphael Charlet.Le couple résidant à Marchiennes avait acheté le camping-car sur internet en 2012. Cinq mois plus tôt,. Aujourd’hui, le véhicule est toujours inscrit sur le fichier européen des véhicules volés,La préfecture de Haute-Savoie, où le véhicule a été acheté, avait pourtant livré sans difficulté tous les papiers. "On aurait jamais dû pouvoir l’acheter, et on aurait jamais dû recevoir les papiers."Le camping-car acheté pour 25.000€ regroupait toutes les économies du couple. Si les poursuites contre la famille Charlet ont été abandonnées en Allemagne, le rapatriement du véhicule reste compromis. Le ramener en France coûterait près de 4000 euros selon les propriétaires."Le camping-car n'est pas entretenu depuis un an et son contrôle technique n'est plus à jour. L'Allemagne ne considère plus le véhicule volé, mais la France si." Raphael Charlet a contacté les gendarmes pour obtenir une dérogation de conduite sur le territoire, mais elle a été refusée. "Les gendarmes m'ont averti mot pour mot que "ce sera à vos risques et périls" si je prends la route avec".contre la personne à l'origine du recelLes Marchiennois reprochent à l'Etat d'avoir transmis des papiers non conformes, sans avoir vérifié l'historique du véhicule. "Nos deux plaintes ont été regroupées et classées sans suite, en justifiant que ça ne dépendait pas de la justice pénale." En appel, c'est cette fois pourque leurs accusations sont déboutées. "On était censé déposer plainte dans les trois ans après l'achat du camping-car.Face au manque d'interlocuteur en France, Raphael et Solène Charlet se sentent délaissés par les autorités et en manque de conseils. "On est pris pour des criminels dans un premier temps" confesse Solène Charlet. Pour l'heure, le couple n'a obtenu aucune réponse aux multiples courriers transmis aux institutions.