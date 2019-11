Marck-en-Calaisis : 101 élèves évacués suite à de la fumée dans leur école

Grosse frayeur ce jeudi matin, dans l'école des Hemmes de Marck-en-Calaisis. 101 élèves et 8 adultes ont dû être évacués. En cause, un dégagement de fumée dans les couloirs. Tout l'établissement a donc été évacué et emmené dans une salle communale non loin de là.



Les pompiers ont rapidement localisé l'origine de la fumée : un appareil électrique défectueux. Celui-ci est en cours de changement par les services municipaux. Les élèves devraient pouvoir retrouver leurs salles de classe dès cet après-midi, et ceux qui vont à la cantine vont pouvoir déjeuner sans problème.