Marcq-en-Baroeul : des journalistes japonais guettent une sortie de Vahid Halilhodzic (ex-LOSC)

Marcq-en-Baroeul : des journalistes japonais guettent une sortie Vahid Halilhodzic



Bis repetita

Vahid "pas content" ! Depuis son éviction il y a quelques jours de la sélection duqu'il entraînait depuis plus de trois ans, et qu'il a qualifiée pour la prochaineen Russie, l'ex-coach emblématique du LOSC(1998-2002) n'a pas lâché la moindre déclaration.Le Bosniaque, qui pourrait être retranché dans sa maison de, est "marqué à la culotte" par la presse japonaise. Une dizaine de journalistes asiatiques font le pied de grue devant chez lui, guettant la première sortie de "coach Vahid". "C’est quand même l’entraîneur de l’équipe du Japon, quelqu’un de connu et reconnu au Japon. C’est une grosse histoire qu’on a besoin de couvrir", explique Miki Hashimoto, correspondante en France de Asahi Television.A bientôt, Halilhodzic aurait été brutalement débarqué de son poste de sélectionneur à cause de différends avec la nouvelle présidence de la fédération japonaise, malgré deobtenus à la tête de cette équipe.Coup dur, à deux mois seulement du coup d'envoi de lade foot. Une expérience amère qu'il avait déjà connue avec la. Il en avait été limogé enquelques mois à peine avant la reine des compétitions malgré, là encore, de très bons résultats.