Marcq-en-Baroeul : en visite chez Lesaffre, Bruno Le Maire assure que le plan de relance est un "soutien aux ouvriers"

Un plan de relance avantageux pour Lesaffre

Bruno Le Maire en visite chez Lesaffre • ©FRANCE 3

Le plan de relance économique va aider le groupe Lesaffre dans les Hauts-de-France. En visite sur les deux sites du groupe spécialisé dans la fermentation, les levures et micro-organismes, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a assuré que le plan de relance de 35 milliards d'euros et la baisse des impôts de production "n'était pas un cadeau aux entreprises" mais "un soutien aux ouvriers."Lesaffre, localisée à Marcq-en-Baroeul, emploie 10 700 collaborateurs dans 50 pays pour 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise veut développer deux projets dans les Hauts-de-France : un site de production de chondroïtine, ingrédient utilisé pour soulager les douleurs articulaires, et un autre destiné à la fabrication de vanilline, employée dans l'alimentation.Ces deux projets seraient produits grâce à des procédés innovants, faisant appel à la fermentation, "pour remplacer la chimie organique" et "décarboner la production", a expliqué le directeur général Antoine Baule.C'est pourquoi le plan de relance, particulièrement bien accueilli, est un enjeu important. Il permettra au nouveau site du groupe de voir le jour à Denain (Nord), une des villes de la région les plus touchées par le chômage. 400 emplois qualifiés seraient donc crées à terme.L'entreprise Lesaffre avait déjà manifesté son envie d'implanter ces nouveaux sites dans la région et ce plan, accompagné d'une aide à l'innovation, "accélère ce processus", indique Bruno Le Maire."Le plan gouvernemental nous permet de renforcer la compétitivité de toutes nos productions en France, précise Antoine Baule. Ces impôts alourdissent nos coûts avant même le premier euro de chiffre d'affaires ou le premier bénéfice."Le gouvernement souhaite une relocalisation industrielle en France, ainsi que la création et la protection des emplois sur le territoire. De nombreuses mesures avaient été prises, parmi lesquelles la baisse d'impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros, dès 2021.Ce plan de relance apportera également "de l'argent direct à toutes les entreprises industrielles qui veulent relocaliser", grâce à une enveloppe d'un milliard d'euros, a ajouté le ministre de l'Economie.De quoi soulager les entreprises implantées en France, où les impôts de production sont sept fois plus élevés qu'en Allemagne et deux fois plus élevés que la moyenne européenne.