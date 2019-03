Mardi gras : voici 3 recettes de beignets, gaufres ou croustillons façon ch'ti

Beignets aux pommes

Gaufres de ducasse



Croustillons de ch'nord

c'est quoi ? Ça vient d'où ? C'est une fête d'origine chrétienne. Elle précède toujours le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême. Avant la période de pénitence qui mène à Pâques, on mange très copieusement et grassement. Le mot provient du latin "carnis levare" ("ôter la viande").C'est aussi point culminant du Carnaval, période de festivités avant les "rigueurs" du Carême. A Dunkerque,est le dernier jour des "3 Joyeuses".Qu'est-ce qu'on mange ? Des douceurs grasses et sucrées. Crêpes mais aussi beignets, gaufres, croustillons. Des pâtes chauffées qui finissent toujours dans le sucre. Voici 3 recettes qui ont traversé les époques dans les Hauts-de-France.Des morceaux de pommes entourés d'une pâte légère et cuits dans l'huile chaude. Ce sont des beignets typiques des Flandres.4 pommes200 ml de lait2 c à s d’huile2 œufs1 pincée de sel1 sachet de levure chimique250g de farineHuile de fritureSucreMettre la farine, la levure et la pincée de sel dans un saladier, mélanger. Ajouter les œufs et les 2 c à s d’huile. Mélanger en ajoutant le lait petit à petit pour obtenir une pâte lisse pas trop liquide.Eplucher les pommes, les couper en rondellesFaire chauffer de l'huile de friture.Plonger les morceaux de pommes dans la pâte puis dans l’huile chaude (attention à la température de l’huile, les beignets doivent cuire sans brûler).Saupoudrer les beignets de sucre glace. Servir chaud.Des gaufres comme à la ducasse. Aussi souvent appelées gaufres de Bruxelles. Elles doivent être à la fois légères et croustillantes. Le secret de la recette ? Les blancs battus en neige.500 g de farine3 oeufs250 g de beurre2 cuillère à soupe de cassonade250 ml de bière500 ml de lait1 sachet de levure de boulanger1 gousse de vanilleUne pincée de selSucre glaceUne recette proposée par Chef Simon. Inspirée des croustillons hollandais. Une pâte briochée à faire frire en petites boules. Trempez-les généreusement dans le sucre !250g de farine12g de levure de boulanger fraîche10cl de lait tiède10cl de bière blonde50g de sucre en poudreune pincée de sel1 oeuf30g de beurre fonduhuile de fritureVous connaissez une recette typiquement régionale ? N'hésitez pas à nous la proposer par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com