Une marque rembourse les télés de ses clients si les Belges marquent 16 buts (c'est bien parti !)

Capture d'écran Publicité de l'enseigne Krëfel

Je veux marquer beaucoup de buts pour donner une télévision gratuite à mes amis...

= une télé remboursée. C'est l'offre promotionnelle lancée avant la Coupe du monde par une enseigne belge d'électroménager, Krëfel. Environ 3000 clients auraient sauté sur l'occasion et sont depuis, encore plus supporters desDepuis le début de la compétition, lesont marqué 12 buts ( dont 3 ce lundi soir face au Japon ). Ils jouent en quart de finale ce vendredi face au Brésil. Une victoire (ou une défaite) avec 4 buts marqués ou une qualification (pour avoir encore un ou deux occasions de marquer des buts dans cette Coupe du monde) ferait évidemment les affaires des acheteurs. Un peu moins de l'enseigne.Même si, rassurez-vous, c'est une assurance avec laquelle Krëfel a souscrit un contrat, qui réglera la note (plusieurs millions d'euros). « On a fait notre étude pour voir où fixer la barre et on a fixé ce chiffre, a expliqué au Parisien le responsable marketing de la marque, Bernard Hubert. C’est notre manière de fixer un challenge à notre équipe nationale. On a eu beaucoup de bons échos pour le moment. »Pour l'exemple, en 2014, seule l’Allemagne, championne du monde en demi-finale avait dépassé la barre des 15 buts (grâce notamment à un 7-1 face au Brésil).La promotion fait en tout cas parler d'elle, même pendant les conférences de presse des joueurs de l'équipe nationale. « Mes amis ont acheté la télévision, alors je pense à ça, je veux marquer beaucoup de buts pour donner une télévision gratuite à mes amis », a déclaré dans un sourire le milieu de terrainUn parc d'attraction belge, Plopsaland, à La Panne, près de Dunkerque, propose également une réduction de 10% par but marqué sur chaque ticket d'entrée acheté. L'efficacité actuelle des Diables rouges leur coûte assez cher.