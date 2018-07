Une enseigne va rembourser les télés de ses clients (parce que les Belges ont marqué 16 buts !)

NOUS L’AVONS FAIT! Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ — Krëfel (@Krefel) 14 juillet 2018

Plus de 15 buts = une télé remboursée. C'est l'offre promotionnelle lancée avant la Coupe du monde par une enseigne belge d'électroménager, Krëfel. Environ 3000 clients avaient sauté sur l'occasion. "Il suffit d'acheter votre TV de 55 pouces ou + dans un magasin Krefel ou sur krefel.be avant le 17 juin 2018, d'enregistrer votre achat et elle vous sera 100% remboursée si les belges marquent plus de 15 goals en Russie ! Allez les Diables !", expliquait la promotion de l'enseigne. dont 2 ce samedi face à l'Angleterre ). Pile le nombre qu'il fallait. L'enseigne a confirmé via Twitter, sur un ton très positif, qu'elle allait respecter son engagement.C'est une assurance (britannique !) avec laquellea souscrit un contrat, qui réglera la note (plusieurs millions d'euros). « On a fait notre étude pour voir où fixer la barre et on a fixé ce chiffre, avait expliqué au Parisien le responsable marketing de la marque, Bernard Hubert. C’est notre manière de fixer un challenge à notre équipe nationale.»En 2014, seule l’Allemagne, championne du monde en demi-finale avait dépassé la barre des 15 buts (grâce notamment à un 7-1 face au Brésil). La probabilité de devoir rembourser les télés semblait donc relativement faible mais les Diables rouges ont fait une très belle Coupe du monde...La promotion avait fait en tout cas parler d'elle, même pendant les conférences de presse des joueurs de l'équipe nationale. « Mes amis ont acheté la télévision, alors je pense à ça, je veux marquer beaucoup de buts pour donner une télévision gratuite à mes amis », avait déclaré dans un sourire le milieu de terrain Dries Mertens.