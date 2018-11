Martine Aubry et Anne Hidalgo, brouillées depuis 2012, affichent leur réconciliation

Ravie de t'avoir accueillie chère @Anne_Hidalgo avec les délégués de @AIMFrancophones pour ce moment chaleureux, presque familial, avec nos amis maires et élus venus du monde entier. https://t.co/zD7SyxvxPX — Martine Aubry (@MartineAubry) 5 novembre 2018

La réélection en objectif commun

La page de leur brouille est-elle définitivement tournée ? La maire de Lillea accueilli lundi dans sa ville son homologue de Paris,La rencontre entre les deux édiles socialistes a eu lieu en marge de l'Assemblée générale des maires francophones."C'est un vrai bonheur pour moi d'être aujourd'hui aux côtés de @MartineAubry à #Lille, pour l'assemblée générale de l'@AIMFrancophones", a tweeté peu après leur entretien la maire de Paris. "Merci chère Martine pour ton accueil chaleureux dans cette ville si belle et si dynamique ! Les Lillois peuvent être très fiers de ton action"."Ravie de t'avoir accueillie chère @Anne_Hidalgo avec les délégués de @AIMFrancophones pour ce moment chaleureux, presque familial, avec nos amis maires et élus venus du monde entier", lui a répondu, toujours sur Twitter, Mme Aubry.à propos des investitures pour les législatives, lorsque. Mme Hidalgo lui avait vivement reproché de l'avoir mise devant le fait accompli.Depuis, assure-t-on dans leur entourage, les deux femmes ont renoué le contact et se reparlent régulièrement. Mais, côte à côte.Les deux socialistes ont désormais un objectif commun : tenter de se faire réélire dans leurs villes, même si elles ne sont pas encore officiellement candidates.