Le match Dijon/ASC interrompu après des cris racistes contre l’Amiénois Prince Gouano

La réaction de Prince Gouano après les insultes racistes dont il a été la cible : "Il faut que cela cesse" pic.twitter.com/7ZKswcX0Oz — Amiens SC (@AmiensSC) 12 avril 2019

La LFP condamne les insultes racistes qui ont entraîné l’interruption temporaire de la rencontre @DFCO_Officiel / @AmiensSC et apporte son soutien au joueur Prince Gouano



Communiqué → https://t.co/MpfB20wQZY pic.twitter.com/2s0f4obvYq — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 12 avril 2019

Ces cris répugnants sont contraires aux valeurs transmises par le sport.

Ils insultent notre République.

Je salue la réaction rapide de la LFP : la racisme n'aura jamais sa place en France.

Ce combat, nous le menons main dans la main avec @RoxaMaracineanu.https://t.co/InFPD98LWR — Christophe Castaner (@CCastaner) 12 avril 2019

Mon total soutien à Prince Gouano et à tous les joueurs qui ont le courage de dénoncer les attaques et insultes racistes. On est tous responsables et concernés #DFCOASC — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 12 avril 2019

Ce matin j’ai une pensée pr le footballeur d’Amiens Prince Gouano et le racisme qu’il a subi. Je vous invite à lire sa réaction d’après match, vraiment très digne et émouvante, il évoque l’amour et le pardon. Bravo Mr Gouano vous avez tout mon respect @AmiensSC sur vous — Djal (@djalys69) 13 avril 2019

Tous mon soutien à Prince-Désir Gouano, défenseur du Amiens SC, victime d insultes racistes lors de Dijon-Amiens de la part d'un sinistre crétin !

Que de tels agissements puisse avoir lieu sur un terrain de ligue 1 est une honte dans ce pays@RCSA #UnSeulAmour — Thierry67 (@TG67210) 12 avril 2019

Pas de vainqueur entre Amiens et Dijon La rencontre Dijon/Amiens s’est soldée par un match nul (0-0). Un résultat plutôt satisfaisant pour les Picards qui comptent 7 points d’avance sur les Dijonnais et se positionnent à la 16ème place du classement de Ligue 1. "Ça a été un bon point de pris, ajoute Prince Gouano. Le match n’était pas facile mais on a su faire 0-0. Sur le plan comptable c’est intéressant sur la fin de saison". Prochaine rencontre prévue le 21 avril à Nantes pour la 33ème journée de Ligue 1.





Vendredi soir, après 77 minutes de jeu, le capitaine d’Amiens Prince Gouano a commencé à quitter le terrain en lançant vers son banc de touche: "C'est fini on joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre dans le vestiaire". Les joueurs se sont alors arrêtés de jouer et certains, dont Prince Gouano, sont allés parler aux supporters dijonnais avant de revenir sur le terrain.Pendant la rencontre, le joueur assure avoir entendu des bruitages de singe venant des tribunes: "Je me suis retourné et effectivement il y avait un monsieur qui regardait dans ma direction et qui continuait".A l'issue de plusieurs minutes de flottement et une discussion entre les entraîneurs des deux équipes, Antoine Kombouaré et Christophe Pélissier avec l'arbitre du match Karim Abed, ce dernier a demandé au speaker du stade: "Faites bien passer le message, si ça reproduit on arrête".Réagissant à cet incident, l'entraîneur d'Amiens Christophe Pélissier a dit espérer des sanctions "contre la personne qui a fait ça". De son côté, le président de Dijon Olivier Delcourt a déclaré que le club allait porter plainte "contre l'individu qui a fait cette chose inadmissible". "Ce qui est arrivé est très grave", a-t-il ajouté.Dans la foulée, la Ligue de Football Professionnel a condamné ces propos racistes et a assuré qu’elle allait étudier les suites judiciaires à donner à ces faits. "Dès ce soir, le club de Dijon a identifié l'auteur des insultes racistes qui a ensuite été interpellé", a ajouté la LFP dans un communiqué, tandis que la commission de discipline se saisira du dossier mercredi.Suite à cet incident, plusieurs politiques ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer le comportement du supporter. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, parle "d'insultes à la République". Tandis que Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a apporté son soutien à Prince Gouano et à "tous les joueurs qui ont le courage de dénoncer les attaques et insultes racistes".De nombreux amateurs de football se sont également mobilisés pour adresser leurs pensées à Prince Gouano et le féliciter pour son comportement exemplaire. Côté amiénois, le club de supporters Amiens SC United a publié de nombreux tweets en soutien au capitaine amiénois.Des supporters de l'Olympique Lyonnais ou du Racing Club de Strasbourg ont également dénoncé ces injures racistes et félicité le joueur pour son calme et sa ligne de conduite.