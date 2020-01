Le match Guingamp - RC Lens décalé d'une semaine après le décès de Nathaël Julan

L’En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s'associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael.

⚫ La Ligue de Football Professionnel adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Nathaël Julan ainsi qu’à l’@EAGuingamp.



⚫ La Ligue de Football Professionnel adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Nathaël Julan ainsi qu'à l'@EAGuingamp.

Prêté une saison au VAFC

La rencontre de Ligue 2 entre Guingamp et le RC Lens initialement prévue samedi 11 janvier en Bretagne a été décalée d'une semaine, a annoncé la Ligue lundi, trois jours après le décès accidentel du jeune attaquant guingampais Nathaël Julan."À la demande du club de l'EA Guingamp et en accord avec le club du RC Lens et les diffuseurs, la rencontre opposant l'EA Guingamp au RC Lens, initialement prévue le samedi 11 janvier 2020 à 15h00, a été reprogrammée par la Commission des Compétitions de la LFP au samedi 18 janvier 2020 à 18h30", indique la LFP dans un communiqué.En raison du drame qui a touché le club breton, le match amical prévu samedi dernier entre Guingamp et Concarneau a été annulé. Une minute de silence ou d'applaudissements a par ailleurs été respectée avant chaque match de Coupe de France ce week-end.Nathaël Julan, 23 ans, est mort vendredi après-midi dans un accident de la route.Selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Côtes d'Armor (Codis), sa voiture a quitté la chaussée alors qu'il roulait sur une voie express à Pordic, près de Saint-Brieuc, et a percuté un arbre à forte vitesse.Formé au Havre (L2), le jeune homme y avait signé son premier contrat professionnel en 2016, avant de s'engager à Guingamp en janvier 2018. L'hiver dernier, il avait été prêté pour la fin de la saison au VAFC.