Mathieu van der Poel remporte A Travers la Flandre

Talent protéiforme

Classement de la 74e édition d'A Travers la Flandre (WorldTour) 1. Mathieu van der Poel (NED/Corendon), les 182,8 km en 4 h 05:52. (moyenne: 44,6 km/h)

2. Anthony Turgis (FRA/DEN) m.t.

3. Bob Jungels (LUX/DCE) m.t.

4. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) m.t.

5. Tiesj Benoot (BEL/LOT) m.t.

6. Luke Rowe (GBR/SKY) à 18.

7. Danny van Poppel (NED/JUM) 19.

8. Yves Lampaert (BEL/DEC) 19.

9. Christophe Laporte (FRA/COF) 19.

10. Heinrich Haussler (AUS/BAH) 19.



Mathieu van der Poel,, a réglé au sprint ses quatre compagnons d'échappée à l'arrivée à Waregem.Agé de 24 ans, il remporte son, à quelques jours du Tour des Flandres et à une semaine et demi de Paris-Roubaix.Le Françaisa pris la deuxième place devant le Luxembourgeois, au terme des 182 kilomètres. "J'ai tenté le coup à une distance raisonnable mais je l'ai vu se caler dans ma roue aux 150 mètres et il m'a doublé dans les 50 derniers mètres", a soupiré Turgis. "Mathieu va très vite".Rapide au sprint, van der Poel dispose aussi d'un vrai tempérament offensif. Il est sorti du peloton à plus de 60 kilomètres de l'arrivée, dans un petit groupe de contre-attaque (avec Turgis notamment), avant de voir revenir le Belgeet le Luxembourgeois Bob Jungels au seuil des 30 derniers kilomètres.Jungels, sur qui l'équipe Deceuninck misait pour succéder au palmarès au Belge Yves Lampaert (vainqueur en 2017 et 2018), a tenté en vain de forcer la décision dans le final. "Ce n'était pas un parcours pour faire la différence", a estimé le champion du Luxembourg qui a pris la troisième place au terme des 182 kilomètres entre Rouler et Waregem.A 24 ans, "VDP" confirme un talent protéiforme pour un coureur qui ne s'exprime que partiellement sur la route. Le, qui postule aussi aux, a remporté à Waregem son troisième succès de la saison après une étape du Tour d'Antalya et le GP de Denain Dimanche, le champion des Pays-Bas, qui court pour l'équipe Corendon (2e division), sera l'une des attractions du Tour des Flandres, pour ses débuts dans un "monument" et son premier test au-delà des 250 kilomètres.Cette 74e édition d'A Travers la Flandre a été neutralisée durant quelques minutes, à environ 76 kilomètres de l'arrivée, alors qu'une échappée de huit coureurs comptait une avance supérieure à deux minutes. Apparemment, à cause de l'intervention d'une ambulance qui, suite à une chute dans la course dames, devait emprunter une partie du parcours., avec une trentaine de secondes d'avance sur l'Italienne Marta Bastianelli et la Néerlandaise Lucinda Brand.