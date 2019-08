Les médaillés Hauts-de-France des Olympiades des métiers vont s'envoler pour la Russie

Les représentants Hauts-de-France

Pour les métiers de l’automobile et des engins, Grégoire Bouffart, 21 ans, dans la catégorie Maintenance des matériels, (Lycée des Travaux Publics à Bruay-la-Buissière).

Pour les métiers du BTP (Bâtiment et Travaux publics), Jérémy Fournier, 19 ans, (Compagnon du Devoir) dans la catégorie Maçonnerie, et Mathilde Mortier, 20 ans, (salariée) pour la Peinture et décoration.

Baptiste Gedalge, 20 ans, (PROMEO à Beauvais) dans la catégorie Administration des systèmes et des réseaux d’information pour les métiers de la communication et du numérique.

Pour les métiers du service, Gaël Hunault, 21 ans, (salarié) représentera la France dans la catégorie Mode et Création.

L'équipe de France des métiers va s'affronter aux autres jeunes talents mondiaux du 22 au 27 août dans la ville de Kazan en Russie. Parmi eux, cinq professionnels des Hauts-de-France. Ces Olympiades des métiers sont l'équivalent des Jeux olympiques pour le sport.Cette compétition de très haut niveau valorise les métiers de l'artisanat. Les médaillés des Hauts-de-France devront faire face à quatre jours intenses de compétition. Chacun de ces cinq jeunes a décroché une médaille d'or dans sa catégorie professionnelle à l'occasion de la finale nationale des Olympiades des métiers qui s'est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2018 à Caen en Normandie Plus de 1 600 jeunes vont s’affronter, en tout 80 pays seront représentés. Voici la liste des cinq participants de la région.Lors des 45es Olympiades, l'équipe de France est rentrée avec cinq médailles d'or, 3 d'argent, 4 de bronze et 15 médailles d'excellence. Elle s'est classée au 7e rang mondial des nations qui ont obtenu le plus de médailles. Aurélien Bruno des Hauts-de-France avait décroché une médaille d'excellence dans la catégorie Administration des Systèmes et des Réseaux Informatiques.