3 lieux en lice pour représenter les Hauts-de-France dans "Le monument préféré des Français" présenté par Stéphane Bern

L'émission proposée par Stéphane Bern et diffusée sur France 3 à l'occasion des Journées du patrimoine propose de voter jusqu'au 11 juin, midi, pour dérterminer le monument qui représentera les Hauts-de-France...

Le Monument préféré des Français fait son grand retour ! À cette occasion, Stéphane Bern vous invite à partir en voyage sur les routes de France à la découverte de la prodigieuse richesse du patrimoine culturel, architectural et historique de notre pays.

La France compte environ 40 000 monuments et sites protégés, dont un tiers est classé : patrimoine religieux, industriel, rural, châteaux, jardins et maison d’illustres… 14 monuments, tous plus beaux les uns que les autres, seront bientôt en lice pour titre de « Monument préféré des Français 2021 ». Treize de France métropolitaine, un d'Outre-Mer.

L'émission sera diffusée lors des 38es journées européennes du patrimoine. Actuellement, nous en sommes au choix du monument qui représentera la région Hauts-de-France dans ce concours national. Trois monuments régionaux se disputent la première place. Les voici :

La maison natale de Charles de Gaulle, dont la verrière (entre autres) a été complètement rénovée • © FranceTV

La maison natale Charles de Gaulle de Lille (Nord)



2020, année anniversaire spéciale, 130 ans de sa naissance, 80e anniversaire de l’appel du 18 juin, et 50e anniversaire de sa mort. D’importants travaux structurels et de décoration avaient été programmés à cette occasion. Aujourd’hui, totalement rénovée, la maison natale de Charles de Gaulle espère retrouver ses 20 000 visiteurs annuels.

Le familistère de Guise • © MaxPPP Jean-Marc Quinet



Le familistère de Guise (Aisne)

Logements familiaux et magasins coopératifs ont été créés dans cette commune de l'Aisne par l'industriel Jean-Baptiste André Godin pour l'hébergement de ses ouvriers. Haut lieu de l'histoire économique et sociale du XIXe et XXe siècles.

Le château de Pierrefonds • © MaxPPP Olivier Boitet

Le château de Pierrefonds (Oise)



Pierrefonds et son château construit à la fin du XIVe siècle par le duc Louis d’Orléans. Démantelé au XVIIe, il se trouve à l’état de ruines lorsque Napoléon III décide d’en confier la reconstruction à l’architecte Eugène Viollet-le-Duc



En 2020, la citadelle et le Lion de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) avaient remporté le trophée. En 2015, c'est le beffroi d'Arras qui avait été choisi. Pour sélectionner votre monument préféré, il faut voter dès à présent et jusqu'au 11 juin 2021, midi, sur cette page.