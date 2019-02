Mehdi Nemmouche, un geôlier “sadique, ludique et narcissique” : ce que ses anciens otages ont dit au procès

Atypique



Bras armé

"Aucun doute!": Deux anciens otages du groupe Etat islamique en Syrie témoignant au procès de Mehdi Nemmouche pour la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014 ont formellement reconnu jeudi le jihadiste français comme un des leurs geôliers."Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Mehdi Nemmouche ici présent était mon geôlier et tortionnaire en Syrie connu sous le nom d'Abou Omar", a affirmé, 43 ans, ex-reporter de guerre devenu chef d'entreprise.A ses côtés, le journalistea tenu des propos similaires. "Je suis venu pour trois choses: dire qu'on le connaît, voilà la dangerosité de cette personne et le risque de récidive", a ajouté cet homme de 58 ans.: "Il était relativement atypique dans le paysage par son envie de venir vers nous, de passer de longs moments pour échanger là où les autres cherchaient davantage la discrétion. Lui était clairement très peu religieux, en tout cas ne le montrait pas"."On a vu de sa personnalité une extrême violence, une capacité à nuire, une entièreté qui s'exprimait par des excès de violence très forts".

Hénin : "On m'amène dans la salle de torture et je suis soumis à plusieurs questions: +Est-ce que tu travailles pour la DST ?+. Evidemment, mes réponses déplaisent. A chaque fois que je réponds non, (...) le coup vient. C'était le bras armé (du responsable de l'interrogatoire)".



Tortures

Petite juive

Joueur

Aznavour

Justice



Modèle



Exubérant

Lâcheté

: "Nos nuits étaient meublées du bruit des tortures qui se déroulaient dans la pièce en face, du bruit des coups, des hurlements et aussi des hurlements des tortionnaires".: "Sur les Syriens, on a entendu (Nemmouche) le faire. Sans aucun doute"."Son rêve, c'était de +prendre une petite juive de quatre ans par les couettes et de la fumer avec un calibre+. Cette violence sortait quand il racontait l'affaire Merah. C'est un garçon qui est quand même assez entier. Que ce soit la frappe ou l'expression, c'est dense, c'est complet"."Il aimait nous faire des petites blagues. Ça tournait aussi assez régulièrement autour de la nourriture: lorsqu'il était en charge denous l'amener, nous savions que nous allions être particulièrement mal servis. Le 11 septembre nous avons jeuné: +Aujourd'hui, c'est férié on vous fait rien à bouffer+".: "Il avait des références très profanes. Je l'ai entendu chanter du Trenet, du Aznavour et même du Chantal Goya. Il organisait des quiz et faisait des +Questions pour un champion+ en particulier avec Didier, qu'il appelait +mon petit Didier+".: "Il a fait état à plusieurs reprises de son passé judiciaire. Il connaissait très bien l'institution judiciaire. Une fois, il avait pris la voix du juge d'instruction, qu'il avait imité (...) Il avait podcasté des épisodes de +Faites entrer l'accusé+, qu'il venait nous raconter. A la fin, il remontait son col et repartait en chantant le générique"."Il était ravi d'avoir dans son aventure syrienne des journalistes face à lui (...). Il était très intéressé par son image, le fait qu'il allait devenir quelqu'un à la façon de Merah, qu'il allait peut-être faire l'objet d'une grande émission et que potentiellement, à l'avenir, des jeunes Européens auraient envie de marcher sur ses pas"."Sa façon de se décrire était assez étonnante: +J'étais un petit criminel et maintenant je me suis reconverti dans le nettoyage ethnique religieux+. Il disait: +Je viole des femmes devant leurs maris, je vais bouffer dans leur frigidaire, je tue les gosses+. Il y a une façon de dire les choses qui à l'époque était très claire, démonstrative, exubérante"."Son narcissisme est extrêmement marqué par de la lâcheté. C'est sur les tournées de toilettes qu'il nous frappait, parce qu'on avait les yeux bandés. C'est facile de rentrer dans un musée en Europe et de tirer par surprise sur des gens qui s'attendent à tout sauf à être face à un ennemi. Sa lâcheté, déjà à l'époque, m'avait particulièrement marqué".