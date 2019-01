La meilleure friterie de France est à Landas (Nord) : les patrons expliquent leur secret

Patates locales

Les pommes de terre sont cultivées sur place, à Landas. / © Le Germoir

Le classement des 15 meilleures friteries selon Les friteries.com 1. Le Germoir Friterie, Landas (Nord)

2. La frite à dorer, Wambrechies (Nord)

3. Central Frites, Bully-les-Mines (Pas-de-Calais)

4. Le Beef’aur, Cambrai (Nord)

5. Chez Jean-Jean, Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais)

6. Snack Jo, Orchies (Nord)

7. Friterie René, Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais)

8. Friterie Marie, Les Pieux (Manche)

9. Miam Beach Burger, Caudry (Nord)

10. Chez Véronique et Michel, Liévin (Pas-de-Calais)

11. La friterie Douvrinoise, Douvrin (Pas-de-Calais)

12. Friteries des nation, Calais (Pas-de-Calais)

13. Bienvenue chez nous, Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais)

14. Isa et René, Malo-les-Bains (Nord)

15. Friterie chez Mel, Longeau-Percey (Haute-Marne)

"On est super heureux ! On est sur notre petit nuage." Caroline Bernhard est enthousiaste. Le titre de meilleure friterie de France , c'était son objectif. C'est fait ! Le site "Les friteries.com" publie chaque année un classement des meilleures friteries de France. Il est fondé sur les avis des consommateurs ( explications ici ). "Le Germoir", friterie ouverte à(près d'Orchies dans le Nord) depuis un an et demi, avait été 3ème l'an dernier. "On a beaucoup incité nos clients à aller mettre un commentaire sur le site. C'était un stress quand même. On regardait tous les jours. On a des supers clients. Notre meilleure pub, c'est la clientèle."Le bouche à oreille fonctionne en effet très bien. Selon Benoît et Caroline Bernhard, c'est la qualité des produits qui explique ce succès et ces avis très positifs.Les pommes de terre sont cultivées par le frère de la patronne sur un champ voisin. Tout est épluché et coupé sur place avant le service du jour. Et le gras de boeuf dans lequel sont cuites les frites est changé tous les jours., insiste Caroline Bernhard. Comptez 2€ pour une petite frite, 2,50€ pour une grande, 5€ pour un américain.Ce "titre" de meilleure friterie, annoncé la semaine dernière, fait déjà venir de nombreux clients. Parfois de loin. La friterie n'a plus de souci à se faire pour remplir chaque jour sa salle. Les patrons ont d'ailleurs déjà annoncé au créateur du site "Les friteries.com" leur intention de ne plus postuler l'année prochaine. "On voulait gagner au moins une fois. C'est un super coup de pub mais on ne le fera qu'une seule fois. On laisse maintenant la place aux autres".